АЕК объявил о подписании Джастина Тиллмена
Греческий АЕК официально объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом Джастином Тиллменом (27 лет, 203 см).
В прошлом сезоне Тиллмен выступал за «Хапоэль Хайфа», набирая 19,3 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.
Это десятое подписание команды за текущее межсезонье.
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