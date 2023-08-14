АЕК объявил о подписании Джастина Тиллмена

Греческий АЕК официально объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом Джастином Тиллменом (27 лет, 203 см).

В прошлом сезоне Тиллмен выступал за «Хапоэль Хайфа», набирая 19,3 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

Это десятое подписание команды за текущее межсезонье.

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