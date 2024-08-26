Купер Флэгг подписал крупный рекламный контракт с New Balance

Главный претендент на 1-й номер драфта-2025 НБА будет представлять New Balance.

подписал с брендом крупное рекламное соглашение. История производителя спортивной одежды связана с родным штатом баскетболиста, а одна из фабрик расположена в 25 милях от дома его родителей в Ньюпорте.

«Связь с New Balance как семейной компанией с корнями в штате Мэн многое значит для меня. Замечательное совпадение.

В детстве я мечтал о подобном. Это невероятная возможность, за которую я очень благодарен», – заявил молодой баскетболист.

Флэгг выступает за университет Дьюк. Форвард был приглашен в лагерь олимпийской сборной США в качестве тренировочного партнера.