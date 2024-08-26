Купер Флэгг подписал крупный рекламный контракт с New Balance

Теги светская хроника НБА NCAA Эдриан Воджнаровски Купер Флэгг Баскетбол

Главный претендент на 1-й номер драфта-2025 НБА будет представлять New Balance.

Флэгг подписал с брендом крупное рекламное соглашение. История производителя спортивной одежды связана с родным штатом баскетболиста, а одна из фабрик расположена в 25 милях от дома его родителей в Ньюпорте.

«Связь с New Balance как семейной компанией с корнями в штате Мэн многое значит для меня. Замечательное совпадение.

В детстве я мечтал о подобном. Это невероятная возможность, за которую я очень благодарен», – заявил молодой баскетболист.

Флэгг выступает за университет Дьюк. Форвард был приглашен в лагерь олимпийской сборной США в качестве тренировочного партнера.

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3 комментария
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Больше конкуренции в баскетбольных кроссах - это здорово. Найки надо отодвигать от кормушки, хотя конкретно nb мне никогда не нравились, но может сейчас с таким заходом займут свою нишу.
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"Крупное" - а конкретику, емае?!
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Первый номер драфта 2025 уже начал стричь бабло
Молодчик 💪
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