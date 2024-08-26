19-летний центровой Мехмет Демирель проведет сезон-2024/25 в аренде в «Каршияке»

Теги переходы чемпионат Турции Каршияка Мехмет Демирель Баскетбол

«Каршияка» объявила о присоединении Мехмета Демиреля к команде.

Правами на 19-летнего центрового (214 см) владеет «Анадолу Эфес». Большую часть прошлого сезона Демирель играл за молодежный состав клуба, набирая 14,7 очка, 9,3 подбора, 1,9 передачи и 2,8 блок-шота в среднем. Центровой помог клубу выиграть титул чемпиона молодежной лиги (U19).

Демирель представлял Турцию на юниорском чемпионате мира (U18) в прошлом году.

 

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