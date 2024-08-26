Никола Вучевич: «Люди помнят 90-е, отсюда нереалистичные ожидания от «Буллз»

Никола Вучевич прокомментировал состояние «Чикаго».

«Люди помнят 90-е, одну из самых великих эпох в истории баскетбола. Джордан есть Джордан. никогда не была настолько популярной. Люди помнят, как это было во времена . Хотелось бы иметь возможность сравнивать себя с ним, но это нереалистично. Я считаю себя хорошим игроком, но мы в разных категориях.

Каким бы позитивным ни было наследие той эпохи, оно создает нереалистичные ожидания от «Буллз», – заявил черногорский центровой.