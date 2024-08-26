Никола Вучевич: «Люди помнят 90-е, отсюда нереалистичные ожидания от «Буллз»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Никола Вучевич прокомментировал состояние «Чикаго».

«Люди помнят 90-е, одну из самых великих эпох в истории баскетбола. Джордан есть Джордан. НБА никогда не была настолько популярной. Люди помнят, как это было во времена Джордана. Хотелось бы иметь возможность сравнивать себя с ним, но это нереалистично. Я считаю себя хорошим игроком, но мы в разных категориях.

Каким бы позитивным ни было наследие той эпохи, оно создает нереалистичные ожидания от «Буллз», – заявил черногорский центровой.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В последний раз Чикаго становился чемпионом 25 лет назад. С тех пор команда всего один раз серьезно претендовала на титул.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий