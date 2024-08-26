Никола Вучевич: «Если бы ФИБА использовала правила НБА, сборная США была бы еще сильнее»
Никола Вучевич прокомментировал силу сборной США.
«Если бы правила НБА использовались на турнирах ФИБА, ситуация для команд ФИБА была бы еще сложнее. Трехочковая линия дальше на полметра, это серьезный фактор. Правило трех секунд в защите тоже очень важно, знаю это по опыту. Очень сильно влияет на нападение, в Европе мне гораздо проще закрывать пространство в защите, чем в НБА.
Сборная США была бы еще сильнее», – заявил центровой «Чикаго» и сборной Черногории.
матчи по 3 часа из за штрафных в пользу США шли бы