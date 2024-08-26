Никола Вучевич: «Если бы ФИБА использовала правила НБА, сборная США была бы еще сильнее»

Теги Чикаго ФИБА сборная США НБА сборная Черногории Никола Вучевич Баскетбол

Никола Вучевич прокомментировал силу сборной США.

«Если бы правила НБА использовались на турнирах ФИБА, ситуация для команд ФИБА была бы еще сложнее. Трехочковая линия дальше на полметра, это серьезный фактор. Правило трех секунд в защите тоже очень важно, знаю это по опыту. Очень сильно влияет на нападение, в Европе мне гораздо проще закрывать пространство в защите, чем в НБА.

Сборная США была бы еще сильнее», – заявил центровой «Чикаго» и сборной Черногории.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
безусловно
матчи по 3 часа из за штрафных в пользу США шли бы
+3
-2
+1
ну такое, это же в обе стороны работает... в плане ротации скорее было бы выгоднее для сша - 48 против 40, у них скамейка длиннее
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий