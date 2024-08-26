Никола Вучевич: «Если бы ФИБА использовала правила НБА, сборная США была бы еще сильнее»

Никола Вучевич прокомментировал силу сборной США.

«Если бы правила использовались на турнирах , ситуация для команд ФИБА была бы еще сложнее. Трехочковая линия дальше на полметра, это серьезный фактор. Правило трех секунд в защите тоже очень важно, знаю это по опыту. Очень сильно влияет на нападение, в Европе мне гораздо проще закрывать пространство в защите, чем в НБА.

Сборная США была бы еще сильнее», – заявил центровой « » и сборной Черногории.