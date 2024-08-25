Никола Вучевич: «Когда Йокич завершит карьеру, он будет среди величайших игроков всех времен»

Теги Чикаго Денвер сборная Сербии НБА сборная Черногории Никола Вучевич Никола Йокич Баскетбол

Никола Вучевич считает Николу Йокича одним из величайших игроков в истории.

«Если судить по тому, чего он уже добился, он определенно входит в число лучших игроков в истории. Три награды MVP, чемпионат, статистика, участие в Матче всех звезд. Его резюме уже великолепно, и он еще многого добьется, прежде чем завершит карьеру.

Конечно, когда он закончит, он будет среди лучших игроков в истории баскетбола, может быть, даже лучшим центровым всех времен. Вопрос только в том, как долго он захочет играть на этом уровне.

Чем дольше он будет играть, тем более глубокий след он оставит, и тем труднее его будет превзойти. Он уже лучший игрок в мире, а когда он закончит, он будет среди величайших игроков всех времен», – сказал центровой «Чикаго» и сборной Черногрии.

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6 комментариев
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Есть такой игрок, Мозес Мэлоун. 3 мвп и титул. Есть и исторические достижения(вроде топ5 по подборам в истории, а с Аба вообще топ3). Но никто не считает его величайшим даже близко. У Николы , сейчас, одна из лучших продвинутых статистик в истории, но ее не то что бы часто вспоминают простые фанаты. Николе для попадание в пантеон надо еще побеждать, но после этого лета веры в Денвер как будто бы нет
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"Три награды MVP, чемпионат, статистика"
Какой чемпионат? Чемпионство. Там же в оригинале даже написано: Tri MVP-a, titula, brojke.
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Ответ Analjinn
Приоритеты у Коли другие, и это его дело, а мог бы да - потеснить и Хакима.
Потеснить Шакила, разве что. До Хакима там как до луны, что Йокичу, что Эмбииду
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Ответ dreamskyhook
Потеснить Шакила, разве что. До Хакима там как до луны, что Йокичу, что Эмбииду
Ну у Шака 4 титула так то , он выше котируется в истории НБА:)
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Ответ dreamskyhook
Потеснить Шакила, разве что. До Хакима там как до луны, что Йокичу, что Эмбииду
Он невероятно талантливый и прайм пока идёт, просто приоритеты другие.
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