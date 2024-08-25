Никола Вучевич: «Когда Йокич завершит карьеру, он будет среди величайших игроков всех времен»
Никола Вучевич считает Николу Йокича одним из величайших игроков в истории.
«Если судить по тому, чего он уже добился, он определенно входит в число лучших игроков в истории. Три награды MVP, чемпионат, статистика, участие в Матче всех звезд. Его резюме уже великолепно, и он еще многого добьется, прежде чем завершит карьеру.
Конечно, когда он закончит, он будет среди лучших игроков в истории баскетбола, может быть, даже лучшим центровым всех времен. Вопрос только в том, как долго он захочет играть на этом уровне.
Чем дольше он будет играть, тем более глубокий след он оставит, и тем труднее его будет превзойти. Он уже лучший игрок в мире, а когда он закончит, он будет среди величайших игроков всех времен», – сказал центровой «Чикаго» и сборной Черногрии.
Какой чемпионат? Чемпионство. Там же в оригинале даже написано: Tri MVP-a, titula, brojke.