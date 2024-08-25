Гилберт Аренас: «Предпочел бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ»
Гилберт Аренас заявил, что выбрал бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ.
«Выбирая между атлетичностью и баскетбольным IQ, я бы выбрал такого игрока, как Джавейл Макги, потому что я могу обучить его. Я могу научить его основам.
Если взять для примера Кайла Андерсона, у вас не получится сделать его атлетичным. Нельзя рассматривать крайности, такие как Майкл Джордан, который обладал обоими качествами.
Неважно, кого вы выпустите с Бердманом, он будет делать шоу. Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо», – сказал бывший игрок НБА.
Ну и вообще про Макги это бред, известно, что за пределами площадки у него довольно интеллектуальные увлечения и хобби в отличие от того же Аренаса.
Йокич для многих американцев на этом имя сделал. Всякие Барреты, играющие как звёзды и Фариды-унижатели
> Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо
Сам себе противоречит Аринас. Высокоинтеллектуальный игрук не будет выглядеть болваном, он будет обучать болванов, вытягивая их на новый уровень. Чем, например, занимался Крис Пол, превращая всяких деревяшек типа Тайсона Чендлера и ДеАндре Джордана в оллстаров