Гилберт Аренас: «Предпочел бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ»

Теги НБА Гилберт Аренас Крис Андерсен Джавейл Макги Кайл Андерсон Баскетбол

Гилберт Аренас заявил, что выбрал бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ.

«Выбирая между атлетичностью и баскетбольным IQ, я бы выбрал такого игрока, как Джавейл Макги, потому что я могу обучить его. Я могу научить его основам.

Если взять для примера Кайла Андерсона, у вас не получится сделать его атлетичным. Нельзя рассматривать крайности, такие как Майкл Джордан, который обладал обоими качествами.

Неважно, кого вы выпустите с Бердманом, он будет делать шоу. Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо», – сказал бывший игрок НБА.

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9 комментариев
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Что еще ожидать от игрока с невысоким баскетбольным IQ.
Ну и вообще про Макги это бред, известно, что за пределами площадки у него довольно интеллектуальные увлечения и хобби в отличие от того же Аренаса.
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Именно поэтому карьера Аринаса сложилась так, как сложилась
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"Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо"
Йокич для многих американцев на этом имя сделал. Всякие Барреты, играющие как звёзды и Фариды-унижатели
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> я могу обучить его
> Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо
Сам себе противоречит Аринас. Высокоинтеллектуальный игрук не будет выглядеть болваном, он будет обучать болванов, вытягивая их на новый уровень. Чем, например, занимался Крис Пол, превращая всяких деревяшек типа Тайсона Чендлера и ДеАндре Джордана в оллстаров
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Потому что с высоким IQ не найти.
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Ответ Nikita Dorodenko
Что еще ожидать от игрока с невысоким баскетбольным IQ. Ну и вообще про Макги это бред, известно, что за пределами площадки у него довольно интеллектуальные увлечения и хобби в отличие от того же Аренаса.
Джавейл МакГи - жертва издевательств Шака. Каждую ошибку смаковал в своей рубрике, часто переходя на откровенную травлю. Благодаря этому у Джавейла была репутация дурачка.
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От создателей "нельзя научить семи футам роста"
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кто бы сомневался
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Ответ dreamskyhook
> я могу обучить его > Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо Сам себе противоречит Аринас. Высокоинтеллектуальный игрук не будет выглядеть болваном, он будет обучать болванов, вытягивая их на новый уровень. Чем, например, занимался Крис Пол, превращая всяких деревяшек типа Тайсона Чендлера и ДеАндре Джордана в оллстаров
Данкан в сперс 20 лет этим занимался
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