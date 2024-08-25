Гилберт Аренас: «Предпочел бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ»

Гилберт Аренас заявил, что выбрал бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ.

«Выбирая между атлетичностью и баскетбольным IQ, я бы выбрал такого игрока, как , потому что я могу обучить его. Я могу научить его основам.

Если взять для примера , у вас не получится сделать его атлетичным. Нельзя рассматривать крайности, такие как Майкл Джордан, который обладал обоими качествами.

Неважно, кого вы выпустите с Бердманом, он будет делать шоу. Выпустите высокоинтеллектуального игрока с кучей болванов – он тоже будет выглядеть глупо», – сказал бывший игрок .