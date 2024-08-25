Главный тренер сборной Венесуэлы Альберто Гарсия о Фонбет Кубке Дружбы: «Наши ожидания полностью оправдались! Надеемся в следующем году снова получить приглашение»

Венесуэла обыграла «Парму-М» в заключительный день Фонбет Кубка Дружбы.

Матч сборной с молодежной командой пермского клуба закончился со счетом 80:66 в пользу гостей.

«Мы старались ответственно подойти к игре и хотели бы поблагодарить соперников, которые тоже очень хорошо играли. Это очень серьезная команда, видно, что они очень много работают с тренером и стараются подражать стилю игры основной команды, это очень заметно, и мы тоже старались достойно с ними сыграть. Среди наших игроков также есть те, кто подает большие надежды и является будущим венесуэльского баскетбола.

Нам очень понравилось, как нас здесь приняли. Наши ожидания полностью оправдались! И мы надеемся в следующем году снова получить приглашение, вернуться и сыграть вновь. Пермь – замечательный город с замечательным полем для игры. В Венесуэле на матчах похожая атмосфера: национальные турниры всегда сопровождаются живой музыкой, барабанами. Для нас турниры по баскетболу, так же как и в России – праздник», – заявил главный тренер сборной Венесуэлы Альберто Гарсия.