Главный тренер «Пармы-М» Антон Катаев о матче с Венесуэлой: «Очень рад за своих игроков. Мы идем к своей цели и потихоньку превращаемся в монстров»

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Молодежный состав «Пармы» проиграл Венесуэле (66:80).

«Парма-М» встретилась с гостями турнира в последний игровой день. Команда сопротивлялась до заключительной четверти, сведя в ней преимущество венесуэльцев до двух очков, но упустила шанс в концовке и проиграла с двузначным отрывом в счете. 

«Парни вышли с потрясающим настроем – они не просто не испугались, а, наоборот, вышли забирать и побеждать. Это очень здорово, я очень рад за своих игроков и горжусь тем, что у нас действительно есть характер, у нас есть вот эта жилка. Ребята очень крутые, мы идем к своей цели и потихоньку превращаемся в монстров. В тайм-ауте я сказал, что ими горжусь и рад, что мне довелось работать с этим составом. Нет никаких претензий по самоотдаче, где-то что-то не получалось, но это нормально, ведь мы, по сути, тренируемся не так давно, всего 12 дней. Думаю, если бы сыграли с таким соперником в чемпионате, где у нас было бы 4 игры, то, возможно, это поражение могло оказаться и единственным. Спасибо Венесуэле, для нас это прекрасная возможность выступить на международном уровне, услышать другой язык, сыграть, не понимая, как контактирует другая команда, эти и многие другие детали важны. Надеюсь, что после такой игры в «Молоте», почувствовав вкус большого баскетбола, парни еще больше поверят в себя, и еще больше болельщиков будет болеть за них», – прокомментировал выступление своих игроков главный тренер Антон Катаев.

«Играть дома – большая ответственность. Присутствовало волнение, было тяжеловато. Но потом приспособились, команда поддержала и стало гораздо легче, игра пошла. Выделить кого-то не могу. Вообще, все зависит от поддержки команды. Мы попробовали свои силы на новом уровне и обязательно выделим свои слабые места, чтобы доработать их и стать еще сильнее в будущем», – добавил 18-летний форвард Сергей Вшивков, ставший лучшим в составе «Пармы-М». На его счету 17 очков и 7 подборов.

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