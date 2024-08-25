Захар Пашутин: «Новичкам «Пармы» было важно почувствовать атмосферу в зале»

Захар Пашутин отметил важность участия «Пармы» в Фонбет Кубке Дружбы.

«Мы хорошо поработали, у нас было три недели до турнира. Понятно, что сейчас мы играли не в полном составе, у нас еще нет одного легионера. Ребята подъезжали не одновременно, поэтому все находятся в разном физическом состоянии.

Для нас очень важно перед своими болельщиками на своем паркете сыграть эти матчи, почувствовать зал. Новичкам очень важно почувствовать атмосферу. Товарищеские матчи часто проводятся без зрителей, поэтому нам очень важно показать ребят и посмотреть, в каком они состоянии, и к чему мы должны быть готовы в этом сезоне», – сказал чемпион Европы-2007 в составе сборной России, ныне ассистент главного тренера «Пармы».