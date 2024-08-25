Кевин О’Коннор: «Лейкерс» не идут ва-банк. Думают о будущем и нацелены на Луку Дончича»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

Кевин О’Коннор прокомментировал стратегию «Лейкерс».

«Я уже сообщал, что клуб нацелен на Луку Дончича в будущем. Увидим, что у них получится. «Даллас» дошел до финала, команда смотрится лучше, чем когда-либо, с учетом ролевых игроков.

Так что у «Лейкерс» может ничего не получиться. Но они сохранили свои драфт-пики и думают о будущем. Клуб не идет ва-банк, чего можно было бы ожидать от многих команд, имеющих Леброна Джеймса в своем составе», – заявил репортер The Ringer.

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9 комментариев
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"Лейкерс" уже обеспечили себе светлое будущее. Отхватили Бронни Джеймса на драфте.
Зачем им Дончич?
+29
-5
+24
Ответ Joker2104
"Лейкерс" уже обеспечили себе светлое будущее. Отхватили Бронни Джеймса на драфте. Зачем им Дончич?
У них ещё Брайс на подходе, так что о будущем можно вообще не беспокоиться
+12
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+11
Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ. С начала десятых в менеджменте Лейкерс не было вообще ничего сделано на вменяемом уровне, но сначала это сходило с рук, потому что типа несколько лет прощание с Кобяном, потом стали совсем посмешищем, потом им на голову свалился ЛеБрон из-за Голливуда и бизнес-планов, который умудрился притащить Дэвиса и гайку, тем самым как бы оправдав весь этот период, теперь у нас как бы опять несколько лет прощание - уже с ЛеБроном

А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала; куча идиотских подписаний и трейдов разной степени масштаба и сомнительности от Денгов и Мозговых до нынешних ежегодных реддишей мистера Пылинки, полная некомпетентность, кумовство в руководстве и никаких перспектив в будущем кроме опять же вывески и Лос-Анджелеса. Старина Басс в гробу вертится как пропеллер
+16
-11
+5
Ответ Consistency
Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ. С начала десятых в менеджменте Лейкерс не было вообще ничего сделано на вменяемом уровне, но сначала это сходило с рук, потому что типа несколько лет прощание с Кобяном, потом стали совсем посмешищем, потом им на голову свалился ЛеБрон из-за Голливуда и бизнес-планов, который умудрился притащить Дэвиса и гайку, тем самым как бы оправдав весь этот период, теперь у нас как бы опять несколько лет прощание - уже с ЛеБроном А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала; куча идиотских подписаний и трейдов разной степени масштаба и сомнительности от Денгов и Мозговых до нынешних ежегодных реддишей мистера Пылинки, полная некомпетентность, кумовство в руководстве и никаких перспектив в будущем кроме опять же вывески и Лос-Анджелеса. Старина Басс в гробу вертится как пропеллер
На все 100% согласен.
Видимо, пытаются идти по пути наименьшего сопротивления. Считая, что раз с "Леброном свалившимся на голову" прокатило, то почему бы, и дальше не ждать что "на голову свалится" кто-нибудь типа Дончича, Эдвардса, Вембаньямы. "Голливуд", пока никуда не переехал, могут и тешить себя иллюзиями, а может быть и не иллюзиями. Поживём увидим.
+5
-1
+4
Ответ Consistency
Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ. С начала десятых в менеджменте Лейкерс не было вообще ничего сделано на вменяемом уровне, но сначала это сходило с рук, потому что типа несколько лет прощание с Кобяном, потом стали совсем посмешищем, потом им на голову свалился ЛеБрон из-за Голливуда и бизнес-планов, который умудрился притащить Дэвиса и гайку, тем самым как бы оправдав весь этот период, теперь у нас как бы опять несколько лет прощание - уже с ЛеБроном А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала; куча идиотских подписаний и трейдов разной степени масштаба и сомнительности от Денгов и Мозговых до нынешних ежегодных реддишей мистера Пылинки, полная некомпетентность, кумовство в руководстве и никаких перспектив в будущем кроме опять же вывески и Лос-Анджелеса. Старина Басс в гробу вертится как пропеллер
«Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага»
Лао Дзи
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+2
Ответ Consistency
Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ. С начала десятых в менеджменте Лейкерс не было вообще ничего сделано на вменяемом уровне, но сначала это сходило с рук, потому что типа несколько лет прощание с Кобяном, потом стали совсем посмешищем, потом им на голову свалился ЛеБрон из-за Голливуда и бизнес-планов, который умудрился притащить Дэвиса и гайку, тем самым как бы оправдав весь этот период, теперь у нас как бы опять несколько лет прощание - уже с ЛеБроном А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала; куча идиотских подписаний и трейдов разной степени масштаба и сомнительности от Денгов и Мозговых до нынешних ежегодных реддишей мистера Пылинки, полная некомпетентность, кумовство в руководстве и никаких перспектив в будущем кроме опять же вывески и Лос-Анджелеса. Старина Басс в гробу вертится как пропеллер
>А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала

Были команды мощнее ЛАЛ всего периода 10х-н.д, которые тоже в лучшем случае не больше одного раза выходили в финал, а в худшем - не проходили даже этап финала конфы

Озёрников называли контендерами лишь однажды - в 2020. И они свой шанс не упустили. Так что не понимаю этих причитаний - структура ЛАЛ не предрасполагала большую часть времени к борьбе за чемпионство (как Вы и сами и писали)

>Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ

ЛАЛ это вам не Пистонс - к первым всегда захочет придти звезда, а за ней и рингчейзеры. Так что нет смысла переживать за Пурпурно-золотых: рыночек решит все их проблемы

P.S падение Лейкерс началось с тешения эго Коби в 2012 - растраты колоссальных ресурсов за в общем-то ничего. Позднее, с выписывания конского контракта тому же Коби.

Если бы Леброн не гнался за 5ым чемпионством - его можно было бы назвать спасителем... А так, он вернул ЛАЛ в начало спирали - неудачными трейдами
+3
-2
+1
Ответ Joker2104
На все 100% согласен. Видимо, пытаются идти по пути наименьшего сопротивления. Считая, что раз с "Леброном свалившимся на голову" прокатило, то почему бы, и дальше не ждать что "на голову свалится" кто-нибудь типа Дончича, Эдвардса, Вембаньямы. "Голливуд", пока никуда не переехал, могут и тешить себя иллюзиями, а может быть и не иллюзиями. Поживём увидим.
иногда надо просто подождать и позволить событиям идти своим чередом
+1
-1
0
Ответ Consistency
Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ. С начала десятых в менеджменте Лейкерс не было вообще ничего сделано на вменяемом уровне, но сначала это сходило с рук, потому что типа несколько лет прощание с Кобяном, потом стали совсем посмешищем, потом им на голову свалился ЛеБрон из-за Голливуда и бизнес-планов, который умудрился притащить Дэвиса и гайку, тем самым как бы оправдав весь этот период, теперь у нас как бы опять несколько лет прощание - уже с ЛеБроном А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала; куча идиотских подписаний и трейдов разной степени масштаба и сомнительности от Денгов и Мозговых до нынешних ежегодных реддишей мистера Пылинки, полная некомпетентность, кумовство в руководстве и никаких перспектив в будущем кроме опять же вывески и Лос-Анджелеса. Старина Басс в гробу вертится как пропеллер
А ЛеБрон и Дэвис
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