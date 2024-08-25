Кевин О’Коннор: «Лейкерс» не идут ва-банк. Думают о будущем и нацелены на Луку Дончича»

Кевин О’Коннор прокомментировал стратегию «Лейкерс».

«Я уже сообщал, что клуб нацелен на в будущем. Увидим, что у них получится. «Даллас» дошел до финала, команда смотрится лучше, чем когда-либо, с учетом ролевых игроков.

Так что у « » может ничего не получиться. Но они сохранили свои драфт-пики и думают о будущем. Клуб не идет ва-банк, чего можно было бы ожидать от многих команд, имеющих в своем составе», – заявил репортер The Ringer.