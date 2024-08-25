Кевин О’Коннор: «Лейкерс» не идут ва-банк. Думают о будущем и нацелены на Луку Дончича»
Кевин О’Коннор прокомментировал стратегию «Лейкерс».
«Я уже сообщал, что клуб нацелен на Луку Дончича в будущем. Увидим, что у них получится. «Даллас» дошел до финала, команда смотрится лучше, чем когда-либо, с учетом ролевых игроков.
Так что у «Лейкерс» может ничего не получиться. Но они сохранили свои драфт-пики и думают о будущем. Клуб не идет ва-банк, чего можно было бы ожидать от многих команд, имеющих Леброна Джеймса в своем составе», – заявил репортер The Ringer.
Зачем им Дончич?
А по факту за 14 лет один титул и больше даже ни одного финала; куча идиотских подписаний и трейдов разной степени масштаба и сомнительности от Денгов и Мозговых до нынешних ежегодных реддишей мистера Пылинки, полная некомпетентность, кумовство в руководстве и никаких перспектив в будущем кроме опять же вывески и Лос-Анджелеса. Старина Басс в гробу вертится как пропеллер
Видимо, пытаются идти по пути наименьшего сопротивления. Считая, что раз с "Леброном свалившимся на голову" прокатило, то почему бы, и дальше не ждать что "на голову свалится" кто-нибудь типа Дончича, Эдвардса, Вембаньямы. "Голливуд", пока никуда не переехал, могут и тешить себя иллюзиями, а может быть и не иллюзиями. Поживём увидим.
Лао Дзи
Были команды мощнее ЛАЛ всего периода 10х-н.д, которые тоже в лучшем случае не больше одного раза выходили в финал, а в худшем - не проходили даже этап финала конфы
Озёрников называли контендерами лишь однажды - в 2020. И они свой шанс не упустили. Так что не понимаю этих причитаний - структура ЛАЛ не предрасполагала большую часть времени к борьбе за чемпионство (как Вы и сами и писали)
>Ну, можно ещё лет десять подождать, пока какая-нибудь суперзвезда сама не захочет в ЛАЛ
ЛАЛ это вам не Пистонс - к первым всегда захочет придти звезда, а за ней и рингчейзеры. Так что нет смысла переживать за Пурпурно-золотых: рыночек решит все их проблемы
P.S падение Лейкерс началось с тешения эго Коби в 2012 - растраты колоссальных ресурсов за в общем-то ничего. Позднее, с выписывания конского контракта тому же Коби.
Если бы Леброн не гнался за 5ым чемпионством - его можно было бы назвать спасителем... А так, он вернул ЛАЛ в начало спирали - неудачными трейдами