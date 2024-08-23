Фонбет Кубок Дружбы по баскетболу. Молодежная команда «Пармы» разгромила Колумбию с преимуществом в 36 очков, Россия обыграла Венесуэлу
Сегодня в Перми продолжился международный турнир Фонбет Кубок Дружбы.
В третий день турнира Россия обыграла Венесуэлу.
Команда Колумбии крупно уступила молодежному составу «Пармы».
Фонбет Кубок Дружбы
Пермь
Парма-М – Колумбия – 99:63 (28:20, 23:14, 29:11, 19:18)
ПАРМА-М: Миронов (19 + 8 подборов), Гуляев (19), Стафеев (15 + 9 подборов), Шейко (11)
КОЛУМБИЯ: Ривас (17), Родригес (14), Чала (13)
23 августа. 14:00
Венесуэла – Россия – 63:68 (12:21, 17:20, 18:14, 16:13)
ВЕНЕСУЭЛА: Марреро (24)
РОССИЯ: Герасимов (13 + 6 подборов), Беленицкий (12 + 7 подборов), Емченко (11)
23 августа. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вчера в программе передач матч тв была трансляция матча России против Колумбии
Почему поменяли расписание? Я уже валидол приготовил,ждал сложнейший матч россиян против великой Колумбии!
Что, испугались?
Трусы,плин
Стыдно,господа товарищи
Вопросов 2:
1) это +/- боевой состав сборной России или как у Колумбии?
2) Касаткин всегда так медленно ведёт игру это стиль или просто в этом матче решили не использовать быстрые отрывы?