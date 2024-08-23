Фонбет Кубок Дружбы по баскетболу. Молодежная команда «Пармы» разгромила Колумбию с преимуществом в 36 очков, Россия обыграла Венесуэлу

Теги результаты товарищеские матчи сборная России сборная Венесуэлы Фонбет Кубок Дружбы Баскетбол

Сегодня в Перми продолжился международный турнир Фонбет Кубок Дружбы.

В третий день турнира Россия обыграла Венесуэлу.

Команда Колумбии крупно уступила молодежному составу «Пармы».

Фонбет Кубок Дружбы

Пермь

Парма-М – Колумбия – 99:63 (28:20, 23:14, 29:11, 19:18)

ПАРМА-М: Миронов (19 + 8 подборов), Гуляев (19), Стафеев (15 + 9 подборов), Шейко (11)

КОЛУМБИЯ: Ривас (17), Родригес (14), Чала (13)

23 августа. 14:00

Венесуэла – Россия – 63:68 (12:21, 17:20, 18:14, 16:13)

ВЕНЕСУЭЛА: Марреро (24)

РОССИЯ: Герасимов (13 + 6 подборов), Беленицкий (12 + 7 подборов), Емченко (11)

23 августа. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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24 комментария
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Так, стоп
Вчера в программе передач матч тв была трансляция матча России против Колумбии
Почему поменяли расписание? Я уже валидол приготовил,ждал сложнейший матч россиян против великой Колумбии!
Что, испугались?
Трусы,плин
Стыдно,господа товарищи
+37
-10
+27
Ответ Медведь (тот самый)
самозванцы вернут деньги за 5* отели))?
ну зачем же вы так про федерацию с андреем геннадьевичем во главе…
+23
-4
+19
Может против этих жирных аферистов 12-летних девочек выпускать для равной борьбы...
+9
-3
+6
парма молодежная вххвхвхаххахаххааахахах
+11
-6
+5
Ответ grishmalysh
Парме сказали, чтобы в это раз не очень так уж...
Так Парма молодежку выставила.
+5
0
+5
Ответ Медведь (тот самый)
самозванцы вернут деньги за 5* отели))?
В Перми нет гостиниц 5*
+5
0
+5
Ответ Медведь (тот самый)
самозванцы вернут деньги за 5* отели))?
в Перми нет отелей 5*. Только 4*
+5
0
+5
Колумбийцы в Перми проездом. То есть трафиком
+5
0
+5
Ответ rumov.rus
Может против этих жирных аферистов 12-летних девочек выпускать для равной борьбы...
Почему сразу аферисты? Предложили арепы и эмпанады взамен что бы вышли на паркет мячик покидать.
+3
0
+3
ждём вторую часть блокбастера Пармы с колумбией
+3
0
+3
Ответ Rumata22
Господа-эксперты, нужна консультация: не смотрю лигу ВТБ, но такой турнир пропустить, естественно, не мог... Вопросов 2: 1) это +/- боевой состав сборной России или как у Колумбии? 2) Касаткин всегда так медленно ведёт игру это стиль или просто в этом матче решили не использовать быстрые отрывы?
1. Просто Лукич пробует разных игроков. Состав сильно отличается от того, что был на отборочных на Евро. 2. Нет, обычно Касаткин играет как всадник без головы и лезет под кольцо против 2х игроков, потом пытается что-то изобразить. Тут Карасёва нет, сильно не забалуешь)
+2
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+2
Парме сказали, чтобы в это раз не очень так уж...
+1
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+1
Так какая же эта Колумбия, да так сборная солянка 😏😏😏
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Молодежную Пармы просили не очень стараться...
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Олимпийская это)))
0
0
0
Господа-эксперты, нужна консультация: не смотрю лигу ВТБ, но такой турнир пропустить, естественно, не мог...
Вопросов 2:
1) это +/- боевой состав сборной России или как у Колумбии?
2) Касаткин всегда так медленно ведёт игру это стиль или просто в этом матче решили не использовать быстрые отрывы?
+2
-2
0
Даешь разницу +200!
+1
-1
0
самозванцы вернут деньги за 5* отели))?
+1
-1
0
Ответ Александр Кудрявцев
Так какая же эта Колумбия, да так сборная солянка 😏😏😏
Сборная Колумбии! Не шутите!
+1
-1
0
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