Фонбет Кубок Дружбы по баскетболу. Молодежная команда «Пармы» разгромила Колумбию с преимуществом в 36 очков, Россия обыграла Венесуэлу

Сегодня в Перми продолжился международный турнир Фонбет Кубок Дружбы.

В третий день турнира Россия обыграла Венесуэлу.

Команда Колумбии крупно уступила молодежному составу «Пармы».

Фонбет Кубок Дружбы

Пермь

Парма-М – Колумбия – 99:63 (28:20, 23:14, 29:11, 19:18)

ПАРМА-М: Миронов (19 + 8 подборов), Гуляев (19), Стафеев (15 + 9 подборов), Шейко (11)

КОЛУМБИЯ: Ривас (17), Родригес (14), Чала (13)

23 августа. 14:00

Венесуэла – Россия – 63:68 (12:21, 17:20, 18:14, 16:13)

ВЕНЕСУЭЛА: Марреро (24)

РОССИЯ: Герасимов (13 + 6 подборов), Беленицкий (12 + 7 подборов), Емченко (11)

23 августа. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.