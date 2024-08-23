Главный тренер настоящей сборной Колумбии Гильермо Морено подал в отставку

Теги Фонбет Кубок Дружбы сборная Колумбии Баскетбол

Гильермо Морено ушел из сборной Колумбии.

Бывший баскетболист руководил различными сборными Колумбии более 30 лет, в последний раз взяв на себя управление мужской национальной командой в 2016 году.

Главным достижением тренера на уровне сборных стала победа на женском чемпионате Южной Америки в 1984 году.

Морено продолжит тренировать на клубном уровне.

Специалист не имеет отношения к команде, принимавшей участие в Фонбет Кубке Дружбы в России.

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11 комментариев
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Обиделся, что в Москву не дали съездить.
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Сменщик то уже готов. У него и сборная уже есть
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Ответ shickana
Обиделся, что в Москву не дали съездить.
Так в Перми турнир играют
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Прощай, легенда. Для нас ты навсегда останешься баскетбольным Орсато!
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Открыт новый термин - "Настоящая сборная"
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"настоящей" сборной)) спортс жестко троллит))
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По этим событиям нужно фильм снимать.
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Эффект бабочки
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Перейдет на работу в ненастоящую?
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Если это из-за "игр дружбы", печально.
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Ответ shickana
Обиделся, что в Москву не дали съездить.
Хотел видимо под конец карьеры кубок зацепить, но хитроумный студент всё обломал
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