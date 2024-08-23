Главный тренер настоящей сборной Колумбии Гильермо Морено подал в отставку

Гильермо Морено ушел из сборной Колумбии.

Бывший баскетболист руководил различными сборными Колумбии более 30 лет, в последний раз взяв на себя управление мужской национальной командой в 2016 году.

Главным достижением тренера на уровне сборных стала победа на женском чемпионате Южной Америки в 1984 году.

Морено продолжит тренировать на клубном уровне.

Специалист не имеет отношения к команде, принимавшей участие в Фонбет Кубке Дружбы в России.