Дайана Таурази – единственный шестикратный олимпийский чемпион в баскетболе
Дайана Таурази стала 6-кратной олимпийской чемпионкой.
Американка Дайана Таурази стала единственным игроком, завоевавшим шесть золотых медалей в олимпийском баскетболе после того, как женская сборная США победила Францию (67:66) в финале Олимпиады-2024 в Париже.
42-летняя Таурази выигрывала золото на шести Олимпиадах подряд: в Афинах (2004), в Пекине (2008), в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020) и в Париже (2024).
Вчера форвард сборной США Кевин Дюрэнт стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе.
Мои поздравления.
Легендарно и возможно, неповторимо в истории.