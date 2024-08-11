Дайана Таурази – единственный шестикратный олимпийский чемпион в баскетболе

Теги сборная США жен Дайана Таурази Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир жен Баскетбол

Дайана Таурази стала 6-кратной олимпийской чемпионкой.

Американка Дайана Таурази стала единственным игроком, завоевавшим шесть золотых медалей в олимпийском баскетболе после того, как женская сборная США победила Францию (67:66) ​​в финале Олимпиады-2024 в Париже.

42-летняя Таурази выигрывала золото на шести Олимпиадах подряд: в Афинах (2004), в Пекине (2008), в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020) и в Париже (2024).

Вчера форвард сборной США Кевин Дюрэнт стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе.

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8 комментариев
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Легенда!!!
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сколько она у нас отыграла? лет 10, наверное. считай, наше золото). шутка.
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Дайана безусловно великий игрок. Поздравляю её 👍.
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Леброн тук ит персонал
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Вроде же на шести подряд, а не на четырех
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Легенда мирового женского баскетбола. Респект Дайане.
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Порадуемся за Дайану и Бритни. Не чужие нам люди. Хоть оно всё так обернулось.
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Да, это конечно феноменально, 6 золотых!!!
Мои поздравления.
Легендарно и возможно, неповторимо в истории.
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