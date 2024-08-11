Дайана Таурази – единственный шестикратный олимпийский чемпион в баскетболе

Дайана Таурази стала 6-кратной олимпийской чемпионкой.

Американка Дайана Таурази стала единственным игроком, завоевавшим шесть золотых медалей в олимпийском баскетболе после того, как женская сборная США победила Францию (67:66) ​​в финале Олимпиады-2024 в Париже.

42-летняя Таурази выигрывала золото на шести Олимпиадах подряд: в Афинах (2004), в Пекине (2008), в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020) и в (2024).

Вчера форвард сборной США Кевин Дюрэнт стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе.