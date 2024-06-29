Россиянин Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте НБА 2025 года от ESPN

Сайт ESPN выложил драфт-прогноз на 2025 год.

Россиянин Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте за год до церемонии.

В феврале, когда была опубликована предыдущая версия, защитник также был на 9-й строчке.

В межсезонье-2024 Демин перешел из мадридского «Реала» в команду университета Бригама Янга.

Последний раз россиян выбирали на драфте в 2013 году. Тогда под 19-м пиком «Кавальерс» задрафтовали Сергея Карасева.

В Топ-3 мок-драфта Купер Флэгг, Эйс Бэйли и Дилан Харпер.