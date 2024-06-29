Россиянин Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте НБА 2025 года от ESPN

Теги НБА NCAA драфт НБА ESPN университет Бригама Янга Егор Демин Баскетбол

Сайт ESPN выложил драфт-прогноз на 2025 год.

Россиянин Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте за год до церемонии. 

В феврале, когда была опубликована предыдущая версия, защитник также был на 9-й строчке.

В межсезонье-2024 Демин перешел из мадридского «Реала» в команду университета Бригама Янга.

Последний раз россиян выбирали на драфте в 2013 году. Тогда под 19-м пиком «Кавальерс» задрафтовали Сергея Карасева.

В Топ-3 мок-драфта Купер Флэгг, Эйс Бэйли и Дилан Харпер.

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14 комментариев
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Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Судя по инсте в прошлом сентябре. А почему "россиянин" в кавычках?
+25
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+25
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Типичный патриот-комментатор. Переехал делать карьеру - враг государства
+17
-4
+13
Ответ Зоуи Дешанель
Комментарий скрыт
Беннет то был 1 пиком причём тут этот парень?
+10
0
+10
Это очень круто, но пока ничего не значит.
+9
0
+9
Ответ Nikita Aborin
Типичный патриот-комментатор. Переехал делать карьеру - враг государства
Ты бы историю комментариев его посмотрел. У вас "friendly fire" произошёл. Видимо данный свободомыслящий человек пытался сказать, что Россия никак не причастна к потенциальным достижениям данного молодого человека и его надо называть испанцем, но не совладал с ненавистным русским языком.
+6
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+4
Красавчик, Егор! Давненько наших не было на таком высоком уровне! Расти над собой!!! Мы тут особо будем рады, тем более его отец у нас в Динамо директор СШОР, много хорошего делает для детского баскетбола!!!
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+2
Демину еще нужно будет проявить себя в колледже.В отличие от Бронни,протекции там нет.Но,судя по тому,что видел я,есть талант и трудолюбие.Удачи в любом случае.
+3
-1
+2
Ответ Сергей Поляков
Демину еще нужно будет проявить себя в колледже.В отличие от Бронни,протекции там нет.Но,судя по тому,что видел я,есть талант и трудолюбие.Удачи в любом случае.
Блин, жалко Егора. Без протекции как у Бронни не сможет претендовать аж на 55 пик((
+2
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+2
Ответ Сергей Поляков
Только что Атланта махнула Деджонте на Лэрри Ненса и 2 пика этого драфта.Спортс молчит...
Ну, не совсем только что, а часов 9-10 назад.
Да и новость на спортсе часа 4 как появилась - https://www.sports.ru/basketball/1116187936-novyj-orlean-vymenyal-u-atlanty-dedzhonte-myurreya.html
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0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Ты бы историю комментариев его посмотрел. У вас "friendly fire" произошёл. Видимо данный свободомыслящий человек пытался сказать, что Россия никак не причастна к потенциальным достижениям данного молодого человека и его надо называть испанцем, но не совладал с ненавистным русским языком.
Ахахах, огонь))
0
0
0
Ответ Сергей Поляков
Демину еще нужно будет проявить себя в колледже.В отличие от Бронни,протекции там нет.Но,судя по тому,что видел я,есть талант и трудолюбие.Удачи в любом случае.
А Бронни тут при чем с его 55 выбором?
Если Демин в моках под лотерейными пиками?
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