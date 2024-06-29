Россиянин Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте НБА 2025 года от ESPN
Сайт ESPN выложил драфт-прогноз на 2025 год.
Россиянин Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте за год до церемонии.
В феврале, когда была опубликована предыдущая версия, защитник также был на 9-й строчке.
В межсезонье-2024 Демин перешел из мадридского «Реала» в команду университета Бригама Янга.
Последний раз россиян выбирали на драфте в 2013 году. Тогда под 19-м пиком «Кавальерс» задрафтовали Сергея Карасева.
В Топ-3 мок-драфта Купер Флэгг, Эйс Бэйли и Дилан Харпер.
Да и новость на спортсе часа 4 как появилась - https://www.sports.ru/basketball/1116187936-novyj-orlean-vymenyal-u-atlanty-dedzhonte-myurreya.html
Если Демин в моках под лотерейными пиками?