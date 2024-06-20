Джиммер Фредетт о Егоре Демине: «Грандиозное приобретение для Университета Бригама Янга»

Джиммер Фредетт поделился мнением о российском защитнике BYU Егоре Демине.

«Грандиозное приобретение. Он доказывает, что Университет Бригама Янга является приемлемым вариантом для игроков из Топ-10 следующего драфта. Именно таким игроком может стать , и поэтому теперь на нас смотрят по-другому.

Во-первых, он играл на профессиональном уровне за мадридский « », который является одним из лучших, если не лучшим, клубом Европы. Он играл не за основную команду, но в таких клубах надежды на то, что их игроки смогут выступать на высоком уровне, очень высоки. Там сумасшедшие болельщики. У них большие ожидания, и они прямо вам об этом говорят. Так что не думаю, что здесь для него это станет проблемой», – сказал бывший игрок Университета Бригама Янга.