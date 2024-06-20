Джиммер Фредетт о Егоре Демине: «Грандиозное приобретение для Университета Бригама Янга»

Теги Реал NCAA университет Бригама Янга Джиммер Фредетт Егор Демин Баскетбол

Джиммер Фредетт поделился мнением о российском защитнике BYU Егоре Демине.

«Грандиозное приобретение. Он доказывает, что Университет Бригама Янга является приемлемым вариантом для игроков из Топ-10 следующего драфта. Именно таким игроком может стать Егор Демин, и поэтому теперь на нас смотрят по-другому.

Во-первых, он играл на профессиональном уровне за мадридский «Реал», который является одним из лучших, если не лучшим, клубом Европы. Он играл не за основную команду, но в таких клубах надежды на то, что их игроки смогут выступать на высоком уровне, очень высоки. Там сумасшедшие болельщики. У них большие ожидания, и они прямо вам об этом говорят. Так что не думаю, что здесь для него это станет проблемой», – сказал бывший игрок Университета Бригама Янга.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Комментарий удален модератором
Ответ Иван
Комментарий удален модератором
Поддерживаю! Именно так американские болельщики представляют себе русское произношение Эгора Дэмин.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий