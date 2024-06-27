Агент Марк Термини подал в суд на Klutch Sports за невыплату гонораров по контракту на общую сумму в 4,9 миллиона долларов
Марк Термини судится с Ричем Полом.
Баскетбольный агент, владелец компании Mark Termini Associates, обвиняет Klutch Sports в нарушении контрактных обязательств и невыплате гонорара и сопуствующем ущербе на сумму в 4,9 миллиона долларов.
По словам Термини, агент был нанят, чтобы вести переговоры для Klutch Sports и должен был получать 25% от дохода компании по контрактам с клубами и рекламным соглашениям. Термини принимал участие в сделках на сумму более 1,4 миллиарда долларов с участием Леброна Джеймса, Дрэймонда Грина, Бена Симмонса, Тристана Томпсона и Джей Ар Смита. Агент прямо участвовал не только в переговорах, но и в работе со структурой и суммами контрактов и с промежуточными и окончательными решениями. Термини утверждает, что является автором контрактной стратегии Леброна Джеймса, подписывавшего соглашения по схеме «1+1».
Термини заявил, что Пол сократил выплаты, когда почувствовал себя уверенно в рамках отрасли.
надеюсь рича пола разденет по полной😎