Агент Марк Термини подал в суд на Klutch Sports за невыплату гонораров по контракту на общую сумму в 4,9 миллиона долларов

Теги Леброн Джеймс Джей Ар Смит НБА Тристан Томпсон Дрэймонд Грин Бен Симмонс Рич Пол Баскетбол

Марк Термини судится с Ричем Полом.

Баскетбольный агент, владелец компании Mark Termini Associates, обвиняет Klutch Sports в нарушении контрактных обязательств и невыплате гонорара и сопуствующем ущербе на сумму в 4,9 миллиона долларов.

По словам Термини, агент был нанят, чтобы вести переговоры для Klutch Sports и должен был получать 25% от дохода компании по контрактам с клубами и рекламным соглашениям. Термини принимал участие в сделках на сумму более 1,4 миллиарда долларов с участием Леброна Джеймса, Дрэймонда Грина, Бена Симмонса, Тристана Томпсона и Джей Ар Смита. Агент прямо участвовал не только в переговорах, но и в работе со структурой и суммами контрактов и с промежуточными и окончательными решениями. Термини утверждает, что является автором контрактной стратегии Леброна Джеймса, подписывавшего соглашения по схеме «1+1».

Термини заявил, что Пол сократил выплаты, когда почувствовал себя уверенно в рамках отрасли.

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1 комментарий
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круглейшая там сумма выходит)
надеюсь рича пола разденет по полной😎
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