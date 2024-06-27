О Джи Ануноби подписал 5-летний контракт с «Никс» на 212,5 миллиона долларов

О Джи Ануноби продолжит выступать за «Нью-Йорк».

Форвард подписал продление на 5 лет и 212,5 миллиона долларов. Контракт включает в себя опцию игрока на последний год и торговый бонус при обмене.

перешел в « » по ходу сезона-2023/24. Форвард набирал 14,1 очка, 4,4 подбора и 1 блок-шот в среднем в 23 матчах регулярного чемпионата за «Никс».

Переговоры между сторонами активизировались после приобретения «Нью-Йорком» .