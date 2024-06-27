О Джи Ануноби подписал 5-летний контракт с «Никс» на 212,5 миллиона долларов

Теги переходы Нью-Йорк НБА Эдриан Воджнаровски О Джи Ануноби Микэл Бриджес Баскетбол

О Джи Ануноби продолжит выступать за «Нью-Йорк».

Форвард подписал продление на 5 лет и 212,5 миллиона долларов. Контракт включает в себя опцию игрока на последний год и торговый бонус при обмене.

Ануноби перешел в «Нью-Йорк» по ходу сезона-2023/24. Форвард набирал 14,1 очка, 4,4 подбора и 1 блок-шот в среднем в 23 матчах регулярного чемпионата НБА за «Никс».

Переговоры между сторонами активизировались после приобретения «Нью-Йорком» Микэла Бриджеса.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну «класс», в 2 раза больше чем у Брансона и бриджеса. При том что половину времени будет лечиться, а набирать будет дай бог 15+4+2. Напоминает ситуацию с Джеральдом Уоллесом, когда Бруклин выменял его на пик (Лиллард), и чтобы не выглядеть потом идиотами, выкинувшими пик на ветер, дал ему неадекватные деньги. А ведь еще и Хартенштайна надо переподписывать, а через год Брансона. Налог будет конский. Чемпионская форточка пару сезонов. Удачи!
+2
-1
+1
травмат-ролевик с контрактом суперзвезды, на позиции которого в Никс есть более талантливый игрок
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий