Владимир Гомельский о Бронни Джеймсе: «Игроки такого плана и такого уровня мастерства в НБА есть»

Теги Лейкерс НБА драфт НБА Владимир Гомельский Бронни Джеймс Баскетбол

Владимир Гомельский поделился мнением о Бронни Джеймсе.

«Я видел то, что видели все – подборку лучших моментов игры Бронни в последнем сезоне. Не знаю с кем его можно сравнить. Но игроки такого плана и такого уровня мастерства в НБА есть.

Возможно, менеджмент «Лейкерс» пойдет на то, чтобы выбрать Бронни во втором раунде. А дальнейшая судьба игрока будет зависеть от собственных усилий и стараний», – написал эксперт в своей конференции.

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13 комментариев
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Танасис?
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+7
Ответ Hafiz
Есть у хуже, но это не значит, что отцу нужно давать контракт на три года..
Леброн Джеймс это имя которое приносит большие деньги в любом возрасте. Возможно что Леброн примет предложение от ЛАЛ и через сезон закончит карьеру.
+3
0
+3
Ответ Hafiz
Есть у хуже, но это не значит, что отцу нужно давать контракт на три года..
А как это связано? И какие ваши знания и скилы позволят судить, что надо делать ЛА?
+2
-1
+1
Ответ Hafiz
Есть у хуже, но это не значит, что отцу нужно давать контракт на три года..
Твои деньги что-ли?
+3
-2
+1
Ответ Hafiz
Есть у хуже, но это не значит, что отцу нужно давать контракт на три года..
Насколько нужно давать?
Он все еще топ игрок, который несет огромную медийную прибыль. А приход Бронни эту прибыль только повысит.
Там бизнесмены сидят.
+2
-1
+1
А что Гомельский вообще понимает в НБА?
+2
-2
0
Ответ Loiso
А как это связано? И какие ваши знания и скилы позволят судить, что надо делать ЛА?
Это чисто мое мнение. Вы, конечно, можете не соглашаться с ним. Ваше право.
0
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Ответ Турбомарсоход
Леброн Джеймс это имя которое приносит большие деньги в любом возрасте. Возможно что Леброн примет предложение от ЛАЛ и через сезон закончит карьеру.
Пока Леброн влияет на игру, он никуда не уйдет. Когда начнет сдавать до уровня 18+5+5, тогда закатит прощальный сезон.
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Ответ Cubs-V
Насколько нужно давать? Он все еще топ игрок, который несет огромную медийную прибыль. А приход Бронни эту прибыль только повысит. Там бизнесмены сидят.
Медийная прибыль - это хорошо.
Хотелось бы побед Лейкерс.
+1
-1
0
Ответ GansGut1
А что Гомельский вообще понимает в НБА?
Не хуже Перка, САСа, Шака и Чака
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