Владимир Гомельский о Бронни Джеймсе: «Игроки такого плана и такого уровня мастерства в НБА есть»

Владимир Гомельский поделился мнением о Бронни Джеймсе.

«Я видел то, что видели все – подборку лучших моментов игры Бронни в последнем сезоне. Не знаю с кем его можно сравнить. Но игроки такого плана и такого уровня мастерства в есть.

Возможно, менеджмент « » пойдет на то, чтобы выбрать во втором раунде. А дальнейшая судьба игрока будет зависеть от собственных усилий и стараний», – написал эксперт в своей конференции.