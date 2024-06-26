Владимир Гомельский о Бронни Джеймсе: «Игроки такого плана и такого уровня мастерства в НБА есть»
Владимир Гомельский поделился мнением о Бронни Джеймсе.
«Я видел то, что видели все – подборку лучших моментов игры Бронни в последнем сезоне. Не знаю с кем его можно сравнить. Но игроки такого плана и такого уровня мастерства в НБА есть.
Возможно, менеджмент «Лейкерс» пойдет на то, чтобы выбрать Бронни во втором раунде. А дальнейшая судьба игрока будет зависеть от собственных усилий и стараний», – написал эксперт в своей конференции.
Он все еще топ игрок, который несет огромную медийную прибыль. А приход Бронни эту прибыль только повысит.
Там бизнесмены сидят.
Хотелось бы побед Лейкерс.