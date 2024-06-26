Девин Букер не хочет обмена из «Финикса»

Девин Букер не хочет покидать «Финикс».

« полностью предан «Санз». Он хочет играть за этот клуб. И, кстати, он полностью предан . Они с нетерпением ждут возможности сыграть друг с другом, когда на следующей неделе стартует лагерь сборной США. Им не терпится провести лето вместе.

Как мне сказали, между Дюрэнтом и Букером нет никаких разногласий. Между «Санз» и Букером нет разногласий. Букер перенес всю свою жизнь в . Он вложил туда деньги. Он хочет там жить. Но «Рокетс» совершили этот обмен пиками неспроста», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.