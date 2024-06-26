Девин Букер не хочет обмена из «Финикса»
Девин Букер не хочет покидать «Финикс».
«Девин Букер полностью предан «Санз». Он хочет играть за этот клуб. И, кстати, он полностью предан Кевину Дюрэнту. Они с нетерпением ждут возможности сыграть друг с другом, когда на следующей неделе стартует лагерь сборной США. Им не терпится провести лето вместе.
Как мне сказали, между Дюрэнтом и Букером нет никаких разногласий. Между «Санз» и Букером нет разногласий. Букер перенес всю свою жизнь в Финикс. Он вложил туда деньги. Он хочет там жить. Но «Рокетс» совершили этот обмен пиками неспроста», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.