«Шарлотт» хочет выменять 3-й пик драфта
«Шарлотт» заинтересован в приобретении 3-го пика драфта-2024.
Третий пик драфта принадлежит «Хьюстону». По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, «Рокетс» могут оказаться заинтересованы в центровом «Хорнетс» Марке Уильямсе.
Драфт НБА состоится 26-27 июня в «Барклайс-центре».
Пару лет назад дошли до плей-ин, но на этом подъем закончился. Шаг вперёд и сразу пять назад. Ламело Болл такой же хрустальный как и его старший брат. Думаю что скоро ему надоест торчать в бесперспективном болоте и он попросит обмен.