«Шарлотт» хочет выменять 3-й пик драфта

«Шарлотт» заинтересован в приобретении 3-го пика драфта-2024.

Третий пик драфта принадлежит « ». По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, «Рокетс» могут оказаться заинтересованы в центровом «Хорнетс» .

Драфт НБА состоится 26-27 июня в «Барклайс-центре».