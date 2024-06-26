«Шарлотт» хочет выменять 3-й пик драфта

Теги Шарлотт Хьюстон НБА драфт НБА Марк Уильямс Баскетбол

«Шарлотт» заинтересован в приобретении 3-го пика драфта-2024.

Третий пик драфта принадлежит «Хьюстону». По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, «Рокетс» могут оказаться заинтересованы в центровом «Хорнетс» Марке Уильямсе.

Драфт НБА состоится 26-27 июня в «Барклайс-центре».

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1 комментарий
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Шарлотт Хорнетс - худшая франшиза лиги за последние 40 лет. Сколько лет команда тухнет на дне и конца этому не видно. Рекорд худшего процента побед в истории.
Пару лет назад дошли до плей-ин, но на этом подъем закончился. Шаг вперёд и сразу пять назад. Ламело Болл такой же хрустальный как и его старший брат. Думаю что скоро ему надоест торчать в бесперспективном болоте и он попросит обмен.
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