Вадим Михалевский: «Жальгирис» проявлял солидный интерес к Пойтрессу, но он хотел поработать с Паскуалем»

Теги Жальгирис Зенит Turkish Airlines EuroLeague Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Алекс Пойтресс Вадим Михалевский Баскетбол

Агент Вадим Михалевский прокомментировал переход Алекса Пойтресса в «Зенит».

– Рад возвращению Алекса в Санкт-Петербург. Здесь он провел пока лучшие годы в своей карьере. А вот после «Зенита» у него было два не самых выдающихся сезона в Евролиге. Основным аргументом при принятии решения вернуться стало желание снова поработать под руководством Паскуаля, поэтому договорились довольно оперативно. Могу сказать, что «Жальгирис» проявлял солидный интерес к игроку, но Алекс выбрал «Зенит».

– В сентябре прошлого года генеральный директор «Зенита» Александр Церковный говорил, что Пойтресс мог вернуться в российский клуб еще в сезоне-23/24.

– Да, это так! «Зенит» предложил ему соглашение, но он принял решение остаться в Евролиге и в итоге подписал контракт с «Миланом».

– Потенциально у «Зенита» теперь сильнейшая передняя линия в Единой лиге ВТБ?

– То, что Алекс добавит атлетизма петербургскому клубу, у меня нет сомнений! В отношении расстановки сил, здесь вопрос риторический. ЦСКА и УНИКСу удалось сохранить своих центровых, у которых также очень высокий уровень мастерства. Кроме того, не стоит списывать со счетов «Локомотив-Кубань», где выступают два самых талантливых бигмена страны – Андрей Мартюк и Кирилл Елатонцев. Плюс, наверняка, они усилятся кем-то из легионеров. Так что время покажет.

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