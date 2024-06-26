«Локомотив-Кубань» усилился Даниилом Коско

Теги переходы Локомотив-Кубань чемпионат Беларуси Минск Единая лига ВТБ Даниил Коско Баскетбол

Форвард Даниил Коско (20 лет, 198 см) пополнил состав «Локомотива-Кубань».

Контракт с белорусским баскетболистом заключен по системе 1+2.

Коско – игрок национальной сборной Беларуси. В минувшем сезоне в Лиге ВТБ в составе «Минска» он набирал в среднем по 7,0 очка и 3,4 подбора за игру.

Даниил дважды признавался лучшим молодым игроком чемпионата Беларуси.

«Переход в «Локомотив-Кубань» – серьезный шаг в моей профессиональной карьере. Очень рад этому новому этапу в моей жизни, поэтому сделаю все, чтобы показать свой максимум. Я знаю много хорошего о «Локо», поэтому с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в эту атмосферу», – сказал Коско.

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