Андрей Воронцевич официально покинул «Нижний Новгород»
Андрей Воронцевич покидает «Нижний Новгород».
Российский форвард (36 лет, 207 см) воспользовался опцией выхода из контракта.
За сезон-23/24 в составе «НН» Воронцевич принял участие в 32 встречах в рамках Единой лиги ВТБ, в 17 из которых выходил на паркет в стартовой пятерке. За 24 минуты Андрей в среднем набирал 11,5 очка, 5,3 подбора и 2,2 передачи.
Воронцевич пришел в нижегородский клуб в июле 2023 года.
По слухам, именитый ветеран близок к переходу в «Зенит».