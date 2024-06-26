Андрей Воронцевич официально покинул «Нижний Новгород»

Теги переходы Андрей Воронцевич БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич покидает «Нижний Новгород».

Российский форвард (36 лет, 207 см) воспользовался опцией выхода из контракта.

За сезон-23/24 в составе «НН» Воронцевич принял участие в 32 встречах в рамках Единой лиги ВТБ, в 17 из которых выходил на паркет в стартовой пятерке. За 24 минуты Андрей в среднем набирал 11,5 очка, 5,3 подбора и 2,2 передачи.

Воронцевич пришел в нижегородский клуб в июле 2023 года. 

По слухам, именитый ветеран близок к переходу в «Зенит».

 

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