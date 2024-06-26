Андрей Воронцевич официально покинул «Нижний Новгород»

Андрей Воронцевич покидает «Нижний Новгород».

Российский форвард (36 лет, 207 см) воспользовался опцией выхода из контракта.

За сезон-23/24 в составе «НН» Воронцевич принял участие в 32 встречах в рамках лиги ВТБ, в 17 из которых выходил на паркет в стартовой пятерке. За 24 минуты в среднем набирал 11,5 очка, 5,3 подбора и 2,2 передачи.

Воронцевич пришел в нижегородский клуб в июле 2023 года.

По слухам, именитый ветеран близок к переходу в «Зенит».