Прокуроры сняли два обвинения с бывшего игрока НБА Делонте Уэста

С Делонте Уэста сняты два обвинения.

Несколько уголовных дел против бывшего игрока были прекращены во вторник после того, как прокуроры Вирджинии решили больше не выдвигать против него обвинения, сообщает ESPN.

Дела были сосредоточены на обвинениях в хранении наркотиков и нарушении условий предварительного следствия и были связаны с отдельными арестами, первый из которых состоялся 17 марта, а второй – 6 июня.

40-летний Уэст теперь должен вернуться в суд 11 июля по дополнительным обвинениям в сопротивлении аресту и воспрепятствовании правосудию, которые возникли в результате ареста 6 июня. Тогда Делонте был заключен под стражу, а затем освобожден под залог в размере 2000 долларов.

Уэст, выбранный на драфте-2004 под 24-м номером, провел в НБА восемь сезонов. После завершения карьеры его несколько раз арестовывали. В 2020 году в сети появилось видео с его избиением на дороге. проходил лечение в реабилитационном центре, а также был замечен за попрошайничеством на улицах Далласа.