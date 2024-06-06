Делонте Уэст арестован в Виргинии

Теги происшествия Делонте Уэст НБА Баскетбол - фото Баскетбол

Бывший игрок НБА Делонте Уэст арестован в Фэрфаксе, штат Виргиния.

По словам полиции, Уэсту вручили ордер на арест за нарушение условий освобождения и предъявили обвинения в сопротивлении аресту. 40-летний экс-баскетболист находится под арестом, ему установлен залог.

Уэст, выбранный на драфте-2004 под 24-м номером, провел в НБА восемь сезонов. После завершения карьеры его несколько раз арестовывали. В 2020 году в сети появилось видео с его избиением на дороге. Уэст проходил лечение в реабилитационном центре, а также был замечен за попрошайничеством на улицах Далласа.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Левышел за Лехлебом и не Левернулся
+5
-3
+2
Что за бред тут пишут про заработки, помощь и Леброна? Ему и Джеймс пытался помочь, и Кьюбан, и ещё множество людей из НБА. Но Делонте психически нездоровый человек, деньгами не закидаешь и не прогонишь болезнь
+3
-1
+2
Ответ Фёдор Молчанов
Когда кукуха настолько плоха, как у него, тут помочь может только очень грамотная схема препаратов. Уверен, финансовую помощь ему оказывали
только про Кьюбана писали. Об остальных не слышно
+2
0
+2
ЛеКраб мог бы и помочь своему "бате"
+7
-6
+1
Ответ Mr.BadGuy
Кайри карьеру закончит, следом пойдет. Будут вместе по Далласу бродить
Это по-настоящему дерьмовая и несмешная шутка
+2
-1
+1
*Вирджинии
0
0
0
У человека серьезные ментальные проблемы. Давайте хоть разок без шуток про отца краба?
+3
-3
0
Он 8 сезонов провел в НБА, был бомжем на улицах Далласа, он много имел, только всё потерял, и так и не вылез из ануса((
+1
-1
0
Видимо Кьюбан не смог его вытащить
0
0
0
Ответ Фёдор Молчанов
У человека серьезные ментальные проблемы. Давайте хоть разок без шуток про отца краба?
так я удивляюсь тому что никто не пытается ему помочь. Куда все кореша и хоумиз испарились?
0
0
0
Ответ Vano from Tbilisi
так я удивляюсь тому что никто не пытается ему помочь. Куда все кореша и хоумиз испарились?
Когда кукуха настолько плоха, как у него, тут помочь может только очень грамотная схема препаратов. Уверен, финансовую помощь ему оказывали
+1
-1
0
Ответ Vano from Tbilisi
так я удивляюсь тому что никто не пытается ему помочь. Куда все кореша и хоумиз испарились?
Ему не раз пытались помочь. Мавс уж точно, нр ты не можешь помочь человеку, которому эта помощь не нужна
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий