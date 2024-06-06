Делонте Уэст арестован в Виргинии

Бывший игрок НБА Делонте Уэст арестован в Фэрфаксе, штат Виргиния.

По словам полиции, Уэсту вручили ордер на арест за нарушение условий освобождения и предъявили обвинения в сопротивлении аресту. 40-летний экс-баскетболист находится под арестом, ему установлен залог.

Уэст, выбранный на драфте-2004 под 24-м номером, провел в восемь сезонов. После завершения карьеры его несколько раз арестовывали. В 2020 году в сети появилось видео с его избиением на дороге. проходил лечение в реабилитационном центре, а также был замечен за попрошайничеством на улицах Далласа.