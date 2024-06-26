Брэд Стивенс о планах «Селтикс» на межсезонье: «Я не ожидаю серьезных изменений»

Брэд Стивенс рассказал о планах «Селтикс» на межсезонье-2024.

Президент по баскетбольным операциям « » четко дал понять, что чемпионы пока не планируют вносить существенные изменения в состав.

«Мы всегда будем рассматривать варианты, как сделать нашу команду лучше. Но было бы безумием не считать, что в своей основе и по характеру у этой команды все устроено хорошо. И давайте посмотрим, получится ли у нас быть стабильными и последовательными. Расти. Развиваться. Становиться лучше. Прогрессировать.

Я не ожидаю серьезных изменений, по крайней мере, на раннем этапе. Как мне кажется, эта команда этого заслуживает», – заявил .