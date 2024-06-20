Юдонис Хаслем об обмене Кристапса Порзингиса: «Обычно в «Вашингтон» отправляют, чтобы дать тихо умереть»

Юдонис Хаслем похвалил генерального менеджера «Бостона» Брэда Стивенса.

«Давайте отдадим должное и его решениям. пошел по рукам. В « » обычно отправляют, чтобы дать тихо умереть. Привести в порядок свои дела и отдать концы.

«Селтикс» прошли успешный плей-офф в прошлом сезоне. Дошли до финала конференции и были близки к финалу. Когда команда так близка, обычно ее оставляют нетронутой. Никто не хочет разрушить «химию».

Но они вышли на рынок и забрали Кристапса Порзингиса и . За пакет чипсов и стакан газировки», – заключил бывший игрок.