Юдонис Хаслем об обмене Кристапса Порзингиса: «Обычно в «Вашингтон» отправляют, чтобы дать тихо умереть»
Юдонис Хаслем похвалил генерального менеджера «Бостона» Брэда Стивенса.
«Давайте отдадим должное Брэду Стивенсу и его решениям. Кристапс Порзингис пошел по рукам. В «Вашингтон» обычно отправляют, чтобы дать тихо умереть. Привести в порядок свои дела и отдать концы.
«Селтикс» прошли успешный плей-офф в прошлом сезоне. Дошли до финала конференции и были близки к финалу. Когда команда так близка, обычно ее оставляют нетронутой. Никто не хочет разрушить «химию».
Но они вышли на рынок и забрали Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя. За пакет чипсов и стакан газировки», – заключил бывший игрок.
Ахахаха,это 10/10
17+10 за 40 минут в победном матче
просто надо быть довольно старым что бы помнить такие детали