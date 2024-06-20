Юдонис Хаслем об обмене Кристапса Порзингиса: «Обычно в «Вашингтон» отправляют, чтобы дать тихо умереть»

Теги Бостон НБА Вашингтон Юдонис Хаслем Дрю Холидэй Брэд Стивенс Кристапс Порзингис Баскетбол

Юдонис Хаслем похвалил генерального менеджера «Бостона» Брэда Стивенса.

«Давайте отдадим должное Брэду Стивенсу и его решениям. Кристапс Порзингис пошел по рукам. В «Вашингтон» обычно отправляют, чтобы дать тихо умереть. Привести в порядок свои дела и отдать концы.

«Селтикс» прошли успешный плей-офф в прошлом сезоне. Дошли до финала конференции и были близки к финалу. Когда команда так близка, обычно ее оставляют нетронутой. Никто не хочет разрушить «химию».

Но они вышли на рынок и забрали Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя. За пакет чипсов и стакан газировки», – заключил бывший игрок.

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11 комментариев
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«Обычно в «Вашингтон» отправляют, чтобы дать тихо умереть»
Ахахаха,это 10/10
+27
-1
+26
До сих пор не понимаю этот обмен с точки зрения руководства Вашингтона. Прям горит. На мой взгляд, пока это главный провал офиса и большой красный флаг для меня на будущее. За неистекающего Порзингиса после лучшего сезона в карьере получили истекающего Тайюса Джонса, пик 2 раунда и уравнителей Галлинари и Мускалу, которые превратились в Марвина Бэгли и еще 2 пика второго (причем скорее их давали за слив Бэгли, чем за эти "активы"). При этом в ЭТОМ ЖЕ ТРЕЙДЕ Бостон получил 2 пика первого раунда(!!!) за Маркуса Смарта. Если Тайюс Джонс уйдет бесплатно, что вполне реально, то получается, что Порзингиса поменяли в итоге на Марвина Бэгли и 3 пика 2 раунда. это в принципе один из худших трейдов в истории Вашингтона, а я слежу очень давно.
+17
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+17
Ответ RayAllen20
Ролевик с 1 огромным очком за карьеру открыл ротик)))
стартовый ТФ команды чемпиона в финале
17+10 за 40 минут в победном матче
просто надо быть довольно старым что бы помнить такие детали
+10
0
+10
Ответ Radovan
До сих пор не понимаю этот обмен с точки зрения руководства Вашингтона. Прям горит. На мой взгляд, пока это главный провал офиса и большой красный флаг для меня на будущее. За неистекающего Порзингиса после лучшего сезона в карьере получили истекающего Тайюса Джонса, пик 2 раунда и уравнителей Галлинари и Мускалу, которые превратились в Марвина Бэгли и еще 2 пика второго (причем скорее их давали за слив Бэгли, чем за эти "активы"). При этом в ЭТОМ ЖЕ ТРЕЙДЕ Бостон получил 2 пика первого раунда(!!!) за Маркуса Смарта. Если Тайюс Джонс уйдет бесплатно, что вполне реально, то получается, что Порзингиса поменяли в итоге на Марвина Бэгли и 3 пика 2 раунда. это в принципе один из худших трейдов в истории Вашингтона, а я слежу очень давно.
У Порзигинса была опция игрока и он взял ее чтобы его обменяли в Бостон. Если бы не этот обмен, он бы ушел как СА и искал бы команду прошлым летом. Остался бы он в Вашике? Возможно, у Вашика были на него права Берда, в случае если бы ему больше нигде не дали денег мог бы остатся.
+8
0
+8
Кузма и Бассейн еще покажут всем кузькину мать))
+6
-1
+5
Ответ RayAllen20
Ролевик с 1 огромным очком за карьеру открыл ротик)))
Как легко опознать школьника. Все что было до того, как он пошел в школу ему неведомо. Хаслим так-то в как минимум 2006 году было не особо ролевиком.)
+5
0
+5
Ещё никто так точно цель пребывания Уизардс в НБА не описывал в одно предложение, просто браво
+4
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+4
Ответ Алексей Ильин
Кузма и Бассейн еще покажут всем кузькину мать))
Камнем уйдя на дно с первых матчей нового сезона
+2
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+1
Чего еще ждать от команды под названием Зефирс?
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Джордан Пул)
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