«Пеликанс» повысили Суин Кэш до старшего вице-президента по баскетбольным операциям

Теги Новый Орлеан НБА Суин Кэш Баскетбол

Суин Кэш стала старшим вице-президентом по баскетбольным операциям «Пеликанс».

«Новый Орлеан» назначил Суин Кэш (44 года) на должность старшего вице-президента по баскетбольным операциям.

Бывшая баскетболистка женской НБА и член Зала славы баскетбола имени Нейсмита стала одной из самых высокопоставленных женщин в руководстве НБА.

Сегодня «Пеликанс» объявили о назначении Брайсона Грэма на должность генерального менеджера клуба.

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