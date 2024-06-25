«Пеликанс» повысили Суин Кэш до старшего вице-президента по баскетбольным операциям
Суин Кэш стала старшим вице-президентом по баскетбольным операциям «Пеликанс».
«Новый Орлеан» назначил Суин Кэш (44 года) на должность старшего вице-президента по баскетбольным операциям.
Бывшая баскетболистка женской НБА и член Зала славы баскетбола имени Нейсмита стала одной из самых высокопоставленных женщин в руководстве НБА.
Сегодня «Пеликанс» объявили о назначении Брайсона Грэма на должность генерального менеджера клуба.