Андрей Лопатин покинул МБА и продолжит карьеру в УНИКСе

Теги возможные переходы УНИКС Единая лига ВТБ МБА-МАИ Андрей Лопатин Баскетбол

Андрей Лопатин перешел из МБА в УНИКС.

Российский форвард (25 лет, 207 см) покинул МБА по истечении контракта и заключил соглашение по схеме «1+1» с казанским УНИКСом.

Лопатин является воспитанником ЦСКА, но последние два сезона провел за МБА. В прошедшем сезоне он стал самым результативным игроком столичной команды, а также самым результативным российским игроком в Единой лиге ВТБ, набирая 11,3 очка, а также 4,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

«Рад стать частью УНИКСа! Верю, что вместе мы вернем чемпионский кубок Единой Лиги ВТБ в Казань. С нетерпением ожидаю начала сезона, знакомства с командой и встречи с нашими болельщиками в «Баскет-холле», – сказал Лопатин.

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1 комментарий
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очень круто для Уникса
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