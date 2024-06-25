Андрей Лопатин покинул МБА и продолжит карьеру в УНИКСе

Андрей Лопатин перешел из МБА в УНИКС.

Российский форвард (25 лет, 207 см) покинул МБА по истечении контракта и заключил соглашение по схеме «1+1» с казанским .

является воспитанником ЦСКА, но последние два сезона провел за МБА. В прошедшем сезоне он стал самым результативным игроком столичной команды, а также самым результативным российским игроком в Единой лиге ВТБ, набирая 11,3 очка, а также 4,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

«Рад стать частью УНИКСа! Верю, что вместе мы вернем чемпионский кубок Единой Лиги ВТБ в Казань. С нетерпением ожидаю начала сезона, знакомства с командой и встречи с нашими болельщиками в «Баскет-холле», – сказал Лопатин.