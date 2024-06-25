Евгений Богачев: «УНИКСу не составило большого труда договориться с Рейнольдсом»

Теги УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Баскетбол

Евгений Богачев рассказал, как прошло продление контракта с Джаленом Рейнольдсом.

УНИКС и 31-летний центровой подписали новое соглашение по схеме 1+1.

«Рейнольдс – очень хороший командный игрок и добрый, очень душевный человек. Но противнику на площадке не дает себя обидеть. Нам качество его игры очень нравится. Мы довольны, что Рейнольдс с нами. И тут не составило большого труда договориться с игроком о том, чтобы он продолжал выступать за нашу команду. Он не был против. В общем, состав по легионерам у нас почти есть», – заявил президент казанского клуба.

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