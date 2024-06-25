Никола Йович о сборной США: «Мы не должны относиться к ним с благоговением»

Никола Йович рассказал о правильном настрое на сборную США.

Сборная Сербии с в ростере встретится с командой США на товарищеском турнире в Абу-Даби 17 июля. Американцы предстанут в оптимальном составе.

«Никакого благоговения с моей стороны. Мы не должны относиться с благоговением к ним и к кому-либо еще.

В их сборной собраны отличные игроки, но мы собираемся выиграть все матчи», – сказал форвард «Хит».

Йович также прокомментировал слухи о возможном уходе из « » .

«Мне бы хотелось, чтобы он остался, равно как и сам я хотел бы остаться», – заявил 21-летний баскетболист.