Светислав Пешич: «Эта сборная США лучше, чем оригинальная «Дрим-тим» 1992 года»

Теги сборная США сборная Сербии НБА Светислав Пешич олимпийский баскетбольный турнир Никола Йокич Баскетбол

Светислав Пешич прокомментировал предстоящий олимпийский турнир.

«Эта сборная США лучше, чем оригинальная «Дрим-тим» 1992 года. Но нам не придется столкнуться с ними с самого начала, так что мы не будем изучать ее с игроками.

Я был там со сборной Германии, и мы считали, что игроков лучше не существует. Команда, которая приедет в Париж, будет сильнее. Кроме того, всем придется готовиться не только к ним. Тогда мы все хотели с ними сфотографироваться. Теперь это не так.

Сначала нам надо посмотреть на баскетбол за пределами США. Мы подумаем об американцах, когда придет время», – заявил главный тренер сборной Сербии.

Трехкратный MVP НБА Никола Йокич приехал в расположение сборной до начала тренировочного лагеря.

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5 комментариев
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Сомнительно, но окэй
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Пешич уже соломку стелет.
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Светислав Васильевич, вы когда говорите, такое ощущение, что бредите.
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