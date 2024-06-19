Гэри Пэйтон II воспользовался опцией на следующий сезон за 9,1 млн
Гэри Пэйтон II воспользовался опцией продления контракта на сезон-2024/24.
Атакующий защитник «Голден Стэйт» (31 год, 188 см) заработает за следующий сезон 9,13 миллиона долларов.
Теперь у Пэйтона будет возможность продлить контракт с «Уорриорз» в это межсезонье.
В прошедшем сезоне Пэйтон сыграл 44 матча, набирая в среднем 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи.
Есть только тонкости важные, что если команда суммирует зарплаты, отдаёт больше по сумме, чем получает (и наоборот) включает разные запреты для команды.