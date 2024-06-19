Гэри Пэйтон II воспользовался опцией на следующий сезон за 9,1 млн

Гэри Пэйтон II воспользовался опцией продления контракта на сезон-2024/24.

Атакующий защитник « » (31 год, 188 см) заработает за следующий сезон 9,13 миллиона долларов.

Теперь у будет возможность продлить контракт с «Уорриорз» в это межсезонье.

В прошедшем сезоне Пэйтон сыграл 44 матча, набирая в среднем 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи.