Гэри Пэйтон II воспользовался опцией на следующий сезон за 9,1 млн

Теги переходы Голден Стэйт НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Гэри Пэйтон II воспользовался опцией продления контракта на сезон-2024/24.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» (31 год, 188 см) заработает за следующий сезон 9,13 миллиона долларов.

Теперь у Пэйтона будет возможность продлить контракт с «Уорриорз» в это межсезонье.

В прошедшем сезоне Пэйтон сыграл 44 матча, набирая в среднем 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи.

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8 комментариев
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"на сезон-2024/24" - это на летнюю лигу что ли?))
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+11
Лишним в ГСВ не будет ГП-2,только бы поменьше травм было у него.
+12
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+9
Чемпионский сезон в Уорриорз продолжает кормить GP2. Мазафакер заслужил каждый цент в своём контракте, который он получил в Портленде 2 года назад
+4
-2
+2
Ответ Odissey ru
можно ли его теперь махнуть куда-то?
Можно в Портленд махнуть, ящетаю.
+3
-1
+2
Ответ Odissey ru
можно ли его теперь махнуть куда-то?
Запретов и ограничений на обмен нет никаких.

Есть только тонкости важные, что если команда суммирует зарплаты, отдаёт больше по сумме, чем получает (и наоборот) включает разные запреты для команды.
+1
0
+1
можно ли его теперь махнуть куда-то?
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Ответ Григорий Ефимов
"на сезон-2024/24" - это на летнюю лигу что ли?))
Точно!
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Ответ Григорий Ефимов
"на сезон-2024/24" - это на летнюю лигу что ли?))
А может с 2024 года и до 24 века)
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