Джош Нибо стал игроком «Милана»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Джош Нибо Баскетбол

«Большой» Джош Нибо (26 лет, 206 см) перешел в «Милан».

Итальянский клуб объявил о подписании 2-летнего контракта с экс-игроком тель-авивского «Маккаби».

Нибо провел в составе израильского клуба последние два сезона. В матчах Евролиги-23/24 американец набирал 11,2 очка и 7,1 подбора в среднем за игру.

«Я с большим энтузиазмом смотрю на новую главу своей карьеры в «Милане». Собираюсь работать с целью добиться вместе с клубом чего-то особенного, принести нашим болельщикам успех и, надеюсь, удовольствие», – сказал Нибо.

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2 комментария
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Из Маккаби бегут ,как тараканы..
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Ответ hodor 12
Из Маккаби бегут ,как тараканы..
А зря. В Маккаби больше шансов на успех чем в таком Милане при Мессине
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