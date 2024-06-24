Джош Нибо стал игроком «Милана»

«Большой» Джош Нибо (26 лет, 206 см) перешел в «Милан».

Итальянский клуб объявил о подписании 2-летнего контракта с экс-игроком тель-авивского «Маккаби».

провел в составе израильского клуба последние два сезона. В матчах Евролиги-23/24 американец набирал 11,2 очка и 7,1 подбора в среднем за игру.

«Я с большим энтузиазмом смотрю на новую главу своей карьеры в « ». Собираюсь работать с целью добиться вместе с клубом чего-то особенного, принести нашим болельщикам успех и, надеюсь, удовольствие», – сказал Нибо.