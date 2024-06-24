Тим Хардуэй о возможном обмене сына «Далласом»: «Они и правда пытаются. Мы тоже хотим получить новую возможность»

Тим Хардуэй отреагировал на слухи о возможном обмене сына «Далласом».

Экс-игрок НБА прокомментировал новость о Тиме Хардуэе-младшем в комментариях одной из социальных сетей, вскоре после чего удалил написанное.

«Они и правда пытаются. Мы тоже хотим получить новую возможность проявить себя. Нам не понравилось то, что случилось. Мы готовы двигаться дальше», – написал Хардуэй.

Ранее появилась информация, что «Мэверикс» пытаются обменять 32-летнего форварда в надежде усилить ротацию команды.

В контракте Хардуэя-младшего остался один год, за который он заработает 16,2 миллиона долларов. Тим выпал из ротации « » в прошедшем розыгрыше плей-офф, в которой команда дошла до финала НБА.