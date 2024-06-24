Тим Хардуэй о возможном обмене сына «Далласом»: «Они и правда пытаются. Мы тоже хотим получить новую возможность»

Теги Даллас НБА Тим Хардуэй Тим Хардуэй-младший Баскетбол

Тим Хардуэй отреагировал на слухи о возможном обмене сына «Далласом».

Экс-игрок НБА прокомментировал новость о Тиме Хардуэе-младшем в комментариях одной из социальных сетей, вскоре после чего удалил написанное.

«Они и правда пытаются. Мы тоже хотим получить новую возможность проявить себя. Нам не понравилось то, что случилось. Мы готовы двигаться дальше», – написал Хардуэй.

Ранее появилась информация, что «Мэверикс» пытаются обменять 32-летнего форварда в надежде усилить ротацию команды.

В контракте Хардуэя-младшего остался один год, за который он заработает 16,2 миллиона долларов. Тим выпал из ротации «Далласа» в прошедшем розыгрыше плей-офф, в которой команда дошла до финала НБА.

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3 комментария
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поедет поднимать детройт
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Что тут может не понравиться-то? Объективно, Тим играет всё хуже и хуже, даже с банки выпускать его стрёмно.
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Хорошо хоть не назвал главной причиной проблем у сына в последнем сезоне то, что Дончич слишком много времени с мячом.
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