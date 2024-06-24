«Филадельфия» может обменять 16-й пик и Тобайаса Харриса на Пола Джорджа
«Филадельфия» рассматривает вариант с приобретением Пола Джорджа.
«Сиксерс» в день драфта-2024 могут обменять в «Клипперс» 16-й пик и добавить форварда Тобайаса Харриса (по сайн-энд-трейду), чтобы усилиться звездным баскетболистом.
В теории такая сделка была бы оформлена постфактум в июле.
Также «76-е» могут подписать Джорджа, если он откажется от опции в контракте и станет свободным агентом.
может Мори не хочет так рисковать? а в обмене он берёт всего один год Джорджа, посмотрят что да как сезончик, а там видно будет)
Это чепуха уровня "Богдан Богданович по СЭТу переходит в "Милуоки" дней за 5 до открытия рынка СА".
Драфт 26-го, обсуждения любых СЭТов - 30 июня вечером (по тамошнему местному).
В нагрузку, "Клипперс" - команда за гранью второго жёсткого потолка (с учётом, что Харден остаётся), а любой СЭТ включает первый жёсткий потолок.
И зачем все эти страсти, если Джордж может уйти спокойно в место под потолком безо всяких СЭТов и прочих нарушений правил, которые грозят лишением драфт-пиков.