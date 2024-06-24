«Филадельфия» может обменять 16-й пик и Тобайаса Харриса на Пола Джорджа

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА драфт НБА Пол Джордж Тобайас Харрис Баскетбол

«Филадельфия» рассматривает вариант с приобретением Пола Джорджа.

«Сиксерс» в день драфта-2024 могут обменять в «Клипперс» 16-й пик и добавить форварда Тобайаса Харриса (по сайн-энд-трейду), чтобы усилиться звездным баскетболистом.

В теории такая сделка была бы оформлена постфактум в июле.

Также «76-е» могут подписать Джорджа, если он откажется от опции в контракте и станет свободным агентом.

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11 комментариев
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Зачем это ЛАК?
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Ответ xamer 9
Мори хитрый жук. Сначала сплавил Симмонса с 2 пиками первого раунда на Хардена, потом вернул 2 пика первого раунда и отдал Хардена в ЛАК, теперь хочет сплавить Харриса на последнем году контракта и получить свободным агентом Джорджа. Слишком жирно для Филы, все еще верю, что Пол разводит ЛАК на хороший контракт своими действиями и Мори не получить хорошего игрока выгодно для себя.
Харрис уже свободный агент. В любом случае это полная чепуха имхо - отдавать пик за игрока, которого можно получить бесплатно с рынка СА. Не уверен, что будет так много желающих дать максималку престарелому травмату
+4
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+4
Ответ rwm7
Харрис уже свободный агент. В любом случае это полная чепуха имхо - отдавать пик за игрока, которого можно получить бесплатно с рынка СА. Не уверен, что будет так много желающих дать максималку престарелому травмату
бесплатно "престарелого травмата" получишь, только дав ему большой , длинный контракт
может Мори не хочет так рисковать? а в обмене он берёт всего один год Джорджа, посмотрят что да как сезончик, а там видно будет)
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+4
Мори хитрый жук. Сначала сплавил Симмонса с 2 пиками первого раунда на Хардена, потом вернул 2 пика первого раунда и отдал Хардена в ЛАК, теперь хочет сплавить Харриса на последнем году контракта и получить свободным агентом Джорджа. Слишком жирно для Филы, все еще верю, что Пол разводит ЛАК на хороший контракт своими действиями и Мори не получить хорошего игрока выгодно для себя.
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А журналисты ЛА напишут пиков побольше
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The Sixers could include the No. 16 pick and consider even adding Tobias Harris via a sign-and-trade as part of a package.

Это чепуха уровня "Богдан Богданович по СЭТу переходит в "Милуоки" дней за 5 до открытия рынка СА".

Драфт 26-го, обсуждения любых СЭТов - 30 июня вечером (по тамошнему местному).

В нагрузку, "Клипперс" - команда за гранью второго жёсткого потолка (с учётом, что Харден остаётся), а любой СЭТ включает первый жёсткий потолок.

И зачем все эти страсти, если Джордж может уйти спокойно в место под потолком безо всяких СЭТов и прочих нарушений правил, которые грозят лишением драфт-пиков.
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Ответ andrushapumba
Зачем это ЛАК?
низачем
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Ну Филе нужна третья звезда, при том, что, как ни странно, вторую они сами себе с нуля вырастили (а сколько было до этого талантов...). Слухов будет много, все только начинается
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Ответ стоун
бесплатно "престарелого травмата" получишь, только дав ему большой , длинный контракт может Мори не хочет так рисковать? а в обмене он берёт всего один год Джорджа, посмотрят что да как сезончик, а там видно будет)
Тоже справедливо!
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Ответ стоун
бесплатно "престарелого травмата" получишь, только дав ему большой , длинный контракт может Мори не хочет так рисковать? а в обмене он берёт всего один год Джорджа, посмотрят что да как сезончик, а там видно будет)
У ПиДжи кажись как раз один сезончик уровня МВЗ и остался
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