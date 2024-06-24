«Филадельфия» может обменять 16-й пик и Тобайаса Харриса на Пола Джорджа

«Филадельфия» рассматривает вариант с приобретением Пола Джорджа.

«Сиксерс» в день драфта-2024 могут обменять в « » 16-й пик и добавить форварда (по сайн-энд-трейду), чтобы усилиться звездным баскетболистом.

В теории такая сделка была бы оформлена постфактум в июле.

Также «76-е» могут подписать , если он откажется от опции в контракте и станет свободным агентом.