Наджи Маршалл, скорее всего, покинет «Новый Орлеан»

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Наджи Маршалл Баскетбол

Наджи Маршалл может покинуть «Пеликанс» на правах свободного агента.

«Новый Орлеан» готовится потерять Маршалла на рынке свободных агентов, поскольку на универсального форварда ожидается большой спрос, сообщает журналист Эван Сайдери.

Команды с большим запасом под потолком зарплат, такие как «Пистонс», «Сиксерс» и «Сперс», являются серьезными претендентами на то, чтобы переманить Маршалла.

В прошедшем сезоне Маршалл (26 лет, 198 см) набирал 7,1 очка, 3,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.

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