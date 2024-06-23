Наджи Маршалл, скорее всего, покинет «Новый Орлеан»

Наджи Маршалл может покинуть «Пеликанс» на правах свободного агента.

« » готовится потерять Маршалла на рынке свободных агентов, поскольку на универсального форварда ожидается большой спрос, сообщает журналист Эван Сайдери.

Команды с большим запасом под потолком зарплат, такие как «Пистонс», «Сиксерс» и «Сперс», являются серьезными претендентами на то, чтобы переманить Маршалла.

В прошедшем сезоне Маршалл (26 лет, 198 см) набирал 7,1 очка, 3,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.