«Голден Стэйт» и Крис Пол обсуждают перенос даты, когда контракт станет гарантированным

«Уорриорз» могут перенести дату, когда контракт Пола станет гарантированным.

Контракт разыгрывающего «Голден Стэйт» на следующий сезон стоимостью 30 млн долларов должен стать гарантированным 28 июня. Стороны обсуждают возможный перенос даты на июль, сообщает The Athletic.

Таким образом клуб хочет обеспечить большую гибкость в переговорах о возможных обменах в межсезонье.

Если Пол станет свободным агентом, он наверняка подпишет контракт на сумму, намного меньшую, чем 30 миллионов, и это увеличивает вероятность того, что его нынешний контракт станет гарантированным. «Уорриорз» могут мотивировать Пола тем, что гарантируют часть его нынешнего контракта, а затем отчислят его.

« » серьезно заинтересован в изучении рынка обменов, а также решил не спешить вступать в переговоры по новому контракту с Клэем Томпсоном.

В 58 матчах прошедшего сезона Пол набирал в среднем 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи за 26,4 минуты на паркете.