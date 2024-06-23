«Голден Стэйт» и Крис Пол обсуждают перенос даты, когда контракт станет гарантированным

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

«Уорриорз» могут перенести дату, когда контракт Пола станет гарантированным.

Контракт разыгрывающего «Голден Стэйт» Криса Пола на следующий сезон стоимостью 30 млн долларов должен стать гарантированным 28 июня. Стороны обсуждают возможный перенос даты на июль, сообщает The Athletic.

Таким образом клуб хочет обеспечить большую гибкость в переговорах о возможных обменах в межсезонье.

Если Пол станет свободным агентом, он наверняка подпишет контракт на сумму, намного меньшую, чем 30 миллионов, и это увеличивает вероятность того, что его нынешний контракт станет гарантированным. «Уорриорз» могут мотивировать Пола тем, что гарантируют часть его нынешнего контракта, а затем отчислят его.

«Голден Стэйт» серьезно заинтересован в изучении рынка обменов, а также решил не спешить вступать в переговоры по новому контракту с Клэем Томпсоном.

В 58 матчах прошедшего сезона Пол набирал в среднем 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи за 26,4 минуты на паркете.

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10 комментариев
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Ответ Михаил Евдокимов
Надо и Пола и Томпсона убирать по хорошему. Особой прыти они не давали по сезону. Наигрывать Подземски на роль разыгрывающего второй пятерки. Старт Карри , Грин, Уиги, Луни и Куминга. На скамейке ГП2, Подземски , Муди и Трейс Джексон. Как по мне звучит все не плохо. За гайку не побороться , но достойно отыграть сезон можно. Плюс под потолком будет миллионов 30 свободного места, может урвут кого нить из свободных агентов. Там есть интересные варианты. Все полезней будет, да еще и из под налога выйдут.
Какое ещё свободное место под потолком у ГСВ?! Помилуйте.
+13
0
+13
Ответ Владимир Бойко
Надо бы Пола сохранить, полезней Томпсона был . Томпсону спасибо за прошлое , но слишком жирный контракт за такие большие промахи по сезону
Пол как Слепой Пью и черная метка, а Клэй свой братан 4 кольца. кого оставить?)
+12
-2
+10
Надо бы Пола сохранить, полезней Томпсона был . Томпсону спасибо за прошлое , но слишком жирный контракт за такие большие промахи по сезону
+10
-1
+9
Ответ Михаил Евдокимов
Надо и Пола и Томпсона убирать по хорошему. Особой прыти они не давали по сезону. Наигрывать Подземски на роль разыгрывающего второй пятерки. Старт Карри , Грин, Уиги, Луни и Куминга. На скамейке ГП2, Подземски , Муди и Трейс Джексон. Как по мне звучит все не плохо. За гайку не побороться , но достойно отыграть сезон можно. Плюс под потолком будет миллионов 30 свободного места, может урвут кого нить из свободных агентов. Там есть интересные варианты. Все полезней будет, да еще и из под налога выйдут.
Если Пол и Томпсон уйдут восвояси, Луни гарантируют его 8 миллионов, то у "ГСВ" будет 10 контрактов на 144 миллиона при потолке в 141 миллион.

Поэтому никаких 30 миллионов под потолком у них не будет, а вот миллионов эдак 23 под налоговой(!!!) линией у них будет.

Учитывая, сколько они потратили на состав в прошлом, то они при любых обстоятельствах будут формировать состав так, чтобы не перешагнуть отметку в ~171 млн.
+8
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+8
Ответ leon01
по хорошему надо всех разогнать вместе с тренером
Это ещё почему? Одна из самых дорогих франшиз в спорте вообще - во многом благодаря тем кого предлагаете разогнать
Перстни перстнями а бизнес есть бизнес
+2
0
+2
Ответ Михаил Евдокимов
Надо и Пола и Томпсона убирать по хорошему. Особой прыти они не давали по сезону. Наигрывать Подземски на роль разыгрывающего второй пятерки. Старт Карри , Грин, Уиги, Луни и Куминга. На скамейке ГП2, Подземски , Муди и Трейс Джексон. Как по мне звучит все не плохо. За гайку не побороться , но достойно отыграть сезон можно. Плюс под потолком будет миллионов 30 свободного места, может урвут кого нить из свободных агентов. Там есть интересные варианты. Все полезней будет, да еще и из под налога выйдут.
И мертвого Луни в старт, который в этом сезоне все критиковали?)
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