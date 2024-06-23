Алекс Сарр поставил Бэма Адебайо выше Руди Гобера, Чета Холмгрена, Дрэймонда Грина и Виктора Вембаньямы

Французский центровой Алекс Сарр ответил на вопрос о Викторе Вембаньяме.

Одному из наиболее перспективных участников драфта-2024 предложили выбрать, кто из игроков лучше новичка года центрового «Сперс» . Из предложенных вариантов, среди которых были игроки передней линии (« »), Чет Холмгрен («Оклахома») и (« »), Сарр выбрал только Бэма Адебайо («Майами»).

Чет Холмгрен закончил сезон на втором месте в голосовании за лучшего новичка.