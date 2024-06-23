Алекс Сарр поставил Бэма Адебайо выше Руди Гобера, Чета Холмгрена, Дрэймонда Грина и Виктора Вембаньямы

Теги Голден Стэйт Майами Миннесота Сан-Антонио Оклахома-Сити Руди Гобер Дрэймонд Грин Бэм Адебайо Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Александр Сарр Баскетбол

Французский центровой Алекс Сарр ответил на вопрос о Викторе Вембаньяме.

Одному из наиболее перспективных участников драфта-2024 предложили выбрать, кто из игроков лучше новичка года центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы. Из предложенных вариантов, среди которых были игроки передней линии Руди ГоберМиннесота»), Чет Холмгрен («Оклахома») и Дрэймонд ГринГолден Стэйт»), Сарр выбрал только Бэма Адебайо («Майами»).

Чет Холмгрен закончил сезон на втором месте в голосовании за лучшего новичка.

 

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2 комментария
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Ответ Ваня Аналитик
ну, вполне здраво...
что там здравого?)
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ну, вполне здраво...
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