Дрэймонд Грин: «Не думаю, что Чарльз Баркли собирается уходить на пенсию»

Дрэймонд Грин не верит заявлению Чарльза Баркли об уходе с телевидения.

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли во время финальной серии плей-офф заявил, что намерен в следующем году завершить карьеру на телевидении.

«Я думаю, что он просто принял близко к сердцу ситуацию с «Inside the NBA». Не думаю, что Чак собирается уходить на пенсию. Думаю, что ему сейчас очень тяжело, и он переживает.

Иногда вы просыпаетесь и говорите: «Знаете что? С меня хватит. Я ухожу». Затем проходит пара дней, может быть, пара недель, может быть, даже пара месяцев, и вы передумываете. Поэтому не стоит принимать решение сегодня, завтра или послезавтра. Возможно, вы опомнитесь и подумаете: «Я не ухожу на пенсию. О чем я только думал?» Но на самом деле никто не говорит, что передумал, а просто переходит на другую работу.

Я не жду, что Чак скажет нам: «Я сделал глупость, я не ухожу на пенсию». Но мы увидим, как он изящно перейдет на другую работу», – сказал форвард « ».