Ошэй Бриссетт: «Говорили, что у «Далласа» лучшая задняя линия в истории НБА, а теперь один из них нуждается в помощи»

Теги Бостон Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Ошэй Бриссетт Баскетбол

Ошэй Бриссетт задался вопросом по поводу силы дуэта Лука Дончич – Кайри Ирвинг.

Форвард «Бостона» вспомнил о том, как говорили о связке лидеров «Далласа» по ходу плей-офф-2024 и после финальной серии, в которой «кельты» уверенно победили 4-1.

«Это просто безумие, как сменяются нарративы. В какой-то момент у «Далласа» была лучшая задняя линия в истории НБА, а теперь один из них нуждается в помощи», – заявил Бриссетт.

В решающей серии сезона Ирвинг набирал 19,8 очка и 5,0 передачи, реализуя 41,4% с игры и 21,6% из-за дуги.

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5 комментариев
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Сошникова читает
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Им нужна помощь в виде хороших ролевиков, которые будут попадать свои броски.
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Ответ The_Enot
Им нужна помощь в виде хороших ролевиков, которые будут попадать свои броски.
Дерек и Пдж явно, игроки не уровня финала нба, к сожалению. Старт далласа на 30% слабее бостона, вот оно и вылилось. Условный клей томпсон вместо тиха хардвея мл, хорошо бы зашел
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