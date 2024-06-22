Ошэй Бриссетт: «Говорили, что у «Далласа» лучшая задняя линия в истории НБА, а теперь один из них нуждается в помощи»

Ошэй Бриссетт задался вопросом по поводу силы дуэта Лука Дончич – Кайри Ирвинг.

Форвард « » вспомнил о том, как говорили о связке лидеров «Далласа» по ходу плей-офф-2024 и после финальной серии, в которой «кельты» уверенно победили 4-1.

«Это просто безумие, как сменяются нарративы. В какой-то момент у « » была лучшая задняя линия в истории , а теперь один из них нуждается в помощи», – заявил .

В решающей серии сезона набирал 19,8 очка и 5,0 передачи, реализуя 41,4% с игры и 21,6% из-за дуги.