У Джейлена Брауна больше выигранных матчей плей-офф, чем у пяти клубов НБА
Джейлен Браун одержал больше побед в плей-офф, чем пять клубов НБА.
На счету форварда «Бостона» 74 выигранных матча плей-офф. Это больше, чем у пяти клубов НБА: «Бруклина» (70), «Клипперс» (66), «Орландо» (62), «Торонто» (57) и «Мемфиса» (38).
Браун был признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2024, в которой «Селтикс» обыграли «Мэверикс» со счетом 4-1.
2. Дерек Фишер 161
3. Тим Данкан 157
4. Роберт Хорри 155
5. Карим Абдул-Джаббар 154
6. Тони Паркер 137
7. Скотти Пиппен 136
8. Ману Джинобили 135
9. Коби Брайант 135
10. Шакил О’Нил 129