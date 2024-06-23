У Джейлена Брауна больше выигранных матчей плей-офф, чем у пяти клубов НБА

Теги Бостон Клипперс Мемфис Бруклин Орландо Торонто НБА Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун одержал больше побед в плей-офф, чем пять клубов НБА.

На счету форварда «Бостона» 74 выигранных матча плей-офф. Это больше, чем у пяти клубов НБА: «Бруклина» (70), «Клипперс» (66), «Орландо» (62), «Торонто» (57) и «Мемфиса» (38).

Браун был признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2024, в которой «Селтикс» обыграли «Мэверикс» со счетом 4-1.

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7 комментариев
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У торонто с 57 победами есть гайка) вот это уровень)
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+35
Выше Брауна с количеством ПО-побед младше 28 лет только Мэджик, Паркер и Кобе. На самом деле мощь, начиная с сезона новичка он не участвовал минимум в финале конфы только однажды, в год своей травмы.
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+12
Ответ bionicman
так а остальные типа Шарлотт, Оклахомы, Денвера у них что больше 74 побед в ПО? у Тандерс точно меньше если им победы Сиэтла не записывать
У Денвера 105 побед, у Оклахомы 63 если без Сиэттла. У Шарлотт всё грустно: Хорнетс и Бобкэтс коллективными усилиями родили только 23 победы. Пеликаны и того меньше - 22 (и это вместе с Хорнетс). У Миннесоты 30 побед в ПО, у Клипперс - 66 (это начиная с времен Баффало Брэйвс)
+10
0
+10
1. Леброн Джеймс 183 побед в плейофф
2. Дерек Фишер 161
3. Тим Данкан 157
4. Роберт Хорри 155
5. Карим Абдул-Джаббар 154
6. Тони Паркер 137
7. Скотти Пиппен 136
8. Ману Джинобили 135
9. Коби Брайант 135
10. Шакил О’Нил 129
+7
-1
+6
так а остальные типа Шарлотт, Оклахомы, Денвера у них что больше 74 побед в ПО? у Тандерс точно меньше если им победы Сиэтла не записывать
+4
0
+4
Ответ bionicman
так а остальные типа Шарлотт, Оклахомы, Денвера у них что больше 74 побед в ПО? у Тандерс точно меньше если им победы Сиэтла не записывать
Им записывают
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+3
Прикольно. Год назад только все его ругали за однорукость, а теперь получает мвп.
+2
0
+2
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