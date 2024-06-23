У Джейлена Брауна больше выигранных матчей плей-офф, чем у пяти клубов НБА

Джейлен Браун одержал больше побед в плей-офф, чем пять клубов НБА.

На счету форварда « » 74 выигранных матча плей-офф. Это больше, чем у пяти клубов НБА: « » (70), « » (66), « » (62), « » (57) и «Мемфиса» (38).

Браун был признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2024, в которой «Селтикс» обыграли «Мэверикс» со счетом 4-1.