Том Хаберстро: «Сыновья баскетболистов НБА в среднем показывают результаты выше преддрафтовых ожиданий на 30%»
Том Хаберстро проанализировал результаты выступлений сыновей баскетболистов.
Аналитик сравнил годовые показатели win shares (комплексный показатель, оценивающий вклад игрока в победы команды) с ожидаемыми и получил интересный результат. Сыновья игроков, выступавших в НБА, в среднем превосходят первоначальные ожидания от их карьеры на 30%. Статистически этот показатель стал самым существенным по сравнению с игрой за значимые баскетбольные программы университетов в NCAA.
В качестве ключевых примеров Хаберстро упомянул Джейлена Брансона (33-й выбор на драфте), Домантаса Сабониса (11-й), Кобе Брайанта (13-й), Стефа Карри (7-й) и Девина Букера (13-й).