Том Хаберстро: «Сыновья баскетболистов НБА в среднем показывают результаты выше преддрафтовых ожиданий на 30%»

Том Хаберстро проанализировал результаты выступлений сыновей баскетболистов.

Аналитик сравнил годовые показатели win shares (комплексный показатель, оценивающий вклад игрока в победы команды) с ожидаемыми и получил интересный результат. Сыновья игроков, выступавших в , в среднем превосходят первоначальные ожидания от их карьеры на 30%. Статистически этот показатель стал самым существенным по сравнению с игрой за значимые баскетбольные программы университетов в .

В качестве ключевых примеров Хаберстро упомянул (33-й выбор на драфте), Домантаса Сабониса (11-й), (13-й), (7-й) и Девина Букера (13-й).