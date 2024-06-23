Том Хаберстро: «Сыновья баскетболистов НБА в среднем показывают результаты выше преддрафтовых ожиданий на 30%»

Теги Кобе Брайант НБА NCAA Стефен Карри Домантас Сабонис Девин Букер Джейлен Брансон Баскетбол

Том Хаберстро проанализировал результаты выступлений сыновей баскетболистов.

Аналитик сравнил годовые показатели win shares (комплексный показатель, оценивающий вклад игрока в победы команды) с ожидаемыми и получил интересный результат. Сыновья игроков, выступавших в НБА, в среднем превосходят первоначальные ожидания от их карьеры на 30%. Статистически этот показатель стал самым существенным по сравнению с игрой за значимые баскетбольные программы университетов в NCAA.

В качестве ключевых примеров Хаберстро упомянул Джейлена Брансона (33-й выбор на драфте), Домантаса Сабониса (11-й), Кобе Брайанта (13-й), Стефа Карри (7-й) и Девина Букера (13-й).

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10 комментариев
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Процесс нализывания Леброну идёт полным ходом
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-5
+13
Чел продвигает нарратив о накрученной статье MJ и тут же продвигает сыночку-корзиночку. Где такого откопали?
+11
-6
+5
Ответ кандид
Ппц, конечно, объективный научный критерий - "ожидаемые показатели". Я ожидал, что сборная России по футболу выиграет чемпионаты Европы и мира. Давайте сравним это с реальными результатами и получим...
Там же приписка есть на чем основывается ожидаемый WS.
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.. Что то , этого "аналитика" всё больше и больше становится. Ждём новых "откровений".
+1
0
+1
ну бронни видимо минимум лучшим оборонительным будет учитывая че про него на ТВ заявляют
+1
-1
0
Ппц, конечно, объективный научный критерий - "ожидаемые показатели". Я ожидал, что сборная России по футболу выиграет чемпионаты Европы и мира. Давайте сравним это с реальными результатами и получим...
+7
-7
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Ну из всех только у Сабониса отец был хорошим игроком, остальные же были просто игроками ротации, даже не ролевиками, не будь Стефа, его отца бы сейчас никто даже не помнил бы, как и у Букера с Коби
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А Бронни где-то зашкварился, что-то ужасное кому-то сделал?:) Вообще с ним скандальных новостей не видел, вот горит же конечно у хейтеров:) Я уверен даже если ролевиком добротным станет, отец будет им гордиться, а если и не станет, все равно молодец что в НБА попал, другие могли бы угашенные в стрипухах сидеть круглосуточно и тратить деньги отца, а он несмотря на все давление вокруг старается и к чему-то стремится:)) Просто у нищебродов другие ценности, у них всегда будет, что вот ему этот папка купил, или для него это отец сделал и т.д. А для кого собственно родители должны стараться?:)) Я понимаю еще хейт Ротенбергов условных, но когда батя трудился всю жизнь и хочет разделить успех с сыном, нужно только радоваться за таких людей:))
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Ответ Vladizlove
Процесс нализывания Леброну идёт полным ходом
Это точно. Сколько до этого времени в НБА выступали сыновья бывших игроков, но именно сейчас, когда Пропердонни выходит на драфт, решили выложить эту АНАЛитику.
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-8
0
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