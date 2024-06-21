Брайан Уиндхорст о Джей Джей Редике: «Он гибридный тренер. Может находить общий язык с игроками, но всерьез заинтересован в аналитике»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст прокомментировал приход Джей Джей Редика в «Лейкерс».

Бывший игрок и ведущий ESPN стал главным тренером клуба из Лос-Андежелеса.

«Это ход с высоким риском и серьезной отдачей. Джей Джей Редик – гибридный вариант тренера. Он относится к плеяде бывших игроков, которые отличаются умением находить общий язык с баскетболистами и мотивировать их, и при этом может пойти и путем специалиста по тактике и анализу. Редик сочетает в себе эти черты. Он до сих пор близок к нынешним игрокам, многие из них были на его собственном подкасте. Но он серьезно относится и к аналитике.

Так что он попробует сочетать оба подхода. Проблема в том, что он никогда всерьез не тренировал», – заключил эксперт ESPN.

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5 комментариев
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После первого раунда аналитики Реддик попытается обменять Леброна и / или Дэвиса)
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Вау. Ещё ни дня не тренировал, уже говорят о его разноплановости, как тренера.
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Спасибо, Капитан Брайан Уиндхорст!
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Петров - гибридный болельщик
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