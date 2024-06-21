Брайан Уиндхорст о Джей Джей Редике: «Он гибридный тренер. Может находить общий язык с игроками, но всерьез заинтересован в аналитике»
Брайан Уиндхорст прокомментировал приход Джей Джей Редика в «Лейкерс».
Бывший игрок и ведущий ESPN стал главным тренером клуба из Лос-Андежелеса.
«Это ход с высоким риском и серьезной отдачей. Джей Джей Редик – гибридный вариант тренера. Он относится к плеяде бывших игроков, которые отличаются умением находить общий язык с баскетболистами и мотивировать их, и при этом может пойти и путем специалиста по тактике и анализу. Редик сочетает в себе эти черты. Он до сих пор близок к нынешним игрокам, многие из них были на его собственном подкасте. Но он серьезно относится и к аналитике.
Так что он попробует сочетать оба подхода. Проблема в том, что он никогда всерьез не тренировал», – заключил эксперт ESPN.