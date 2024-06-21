«Орландо» готов предложить Клэю Томпсону только краткосрочное соглашение (Джейк Фишер)
Интерес «Мэджик» к Клэю Томпсону преувеличен.
«Орландо» готов предложить защитнику «Голден Стэйт» улучшенную версию контракта Джо Инглса на два года с опцией клуба на второй. По сообщению источника, предложение «Орландо» может быть ниже, чем то, что давали баскетболисту «Уорриорз» перед началом сезона, и не дойти до планки в 25 миллионов долларов за год.
Инсайдер Джейк Фишер считает, что «Филадельфия» может оказаться единственным реальным вариантом продолжения карьеры Томпсона за пределами «Голден Стэйт».
С Томпсоном надо понимать ситуацию. Есть определенное желание Голден Стейт сохранить все звездное трио. Причем по довольно высокой цене. В НБА 90% экспертов уверены, что так оно и случится. Так что клубы-претенденты постепенно расходятся. Им повышать ценник на Томпсона бессмысленно. У воинов, что с Томпсоном за 20, что за 30 налог будет все равно адский. Только во втором случае станет одним поводом больше ветеранам требовать огромные зарплаты в уже предпенсионном возрасте и предпенсионном состоянии. Так зачем раскручивать маховик. Отсюда новость, Мэджик ничего "крутить" не хотят (если верить слухам, конечно). Ну и спасибо им за оное не только от Голден Стейт, но и от остальных клубов тоже.
- Да
- Давай, назад задруживыайся