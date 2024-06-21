«Орландо» готов предложить Клэю Томпсону только краткосрочное соглашение (Джейк Фишер)

Теги возможные переходы Голден Стэйт Орландо Филадельфия НБА Джо Инглс Клэй Томпсон Баскетбол

Интерес «Мэджик» к Клэю Томпсону преувеличен.

«Орландо» готов предложить защитнику «Голден Стэйт» улучшенную версию контракта Джо Инглса на два года с опцией клуба на второй. По сообщению источника, предложение «Орландо» может быть ниже, чем то, что давали баскетболисту «Уорриорз» перед началом сезона, и не дойти до планки в 25 миллионов долларов за год.

Инсайдер Джейк Фишер считает, что «Филадельфия» может оказаться единственным реальным вариантом продолжения карьеры Томпсона за пределами «Голден Стэйт».

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19 комментариев
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Клей, давай в Зенит. Когда еще сможешь поиграть за одну команда с Жорой Жбановым?
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ахаахха, просто треш, чувак в начале сезона не взял контракт, а потом упал минимум процентов на 50% от того что не взял
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На всякий случай, Джейк Фишер - это тот, кто утверждал, что Аннуноби подпишется с Никс на 25 миллионов. А вышло, что парень уже одной ногой на свободном рынке.
С Томпсоном надо понимать ситуацию. Есть определенное желание Голден Стейт сохранить все звездное трио. Причем по довольно высокой цене. В НБА 90% экспертов уверены, что так оно и случится. Так что клубы-претенденты постепенно расходятся. Им повышать ценник на Томпсона бессмысленно. У воинов, что с Томпсоном за 20, что за 30 налог будет все равно адский. Только во втором случае станет одним поводом больше ветеранам требовать огромные зарплаты в уже предпенсионном возрасте и предпенсионном состоянии. Так зачем раскручивать маховик. Отсюда новость, Мэджик ничего "крутить" не хотят (если верить слухам, конечно). Ну и спасибо им за оное не только от Голден Стейт, но и от остальных клубов тоже.
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- Ну, что, раздружился?
- Да
- Давай, назад задруживыайся
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Два года получал абонемент от Воинов.. мог бы , конечно, подвинуться по деньгам и закончить с корешами)
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Ответ Мурзин Ринат
Как показал этот сезон , да не смогли , да вы и сами видели эти хироболлы Клэя весь сезон, а в другой команде он будет бросать свои броски с получения , или из угла , так как не будет этой наглости и самоуверенности
У него 4 гайки и 6 финалов за плечами. Конечно ему наглости не хватит, совершенно точно
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Ответ Nbw77785
Надеюсь.. не повторит судьба Пула..
Скорее уже Шредера
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Ответ whoisme
ахаахха, просто треш, чувак в начале сезона не взял контракт, а потом упал минимум процентов на 50% от того что не взял
Сколько ему предлагали в начале сезона?
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Не хочется мне что бы Клей играл в Орландо на большие деньги и контракт максимум на 1-2 года. Так что лучше ему в Филу перейти, чем в Орландо
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в Детройт его
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жадность фраера погубит
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Ответ Мурзин Ринат
Что в Филе , что в Орландо он будет полезнее чем в ГСВ, это факт, Керр из-за уважения давал совершать Клэю эти дурацкие тонны бросков, не логичных и не подготовленных, в другой же команде он будет выполнять свои функции, от чего и эффективность бросков должна повысится и качество этих бросков
То есть Керр и Карри со своим авторитетом не смогли его на путь истинный направить, а Мозли и Банкьеро смогут?
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Ответ Panipo
На всякий случай, Джейк Фишер - это тот, кто утверждал, что Аннуноби подпишется с Никс на 25 миллионов. А вышло, что парень уже одной ногой на свободном рынке. С Томпсоном надо понимать ситуацию. Есть определенное желание Голден Стейт сохранить все звездное трио. Причем по довольно высокой цене. В НБА 90% экспертов уверены, что так оно и случится. Так что клубы-претенденты постепенно расходятся. Им повышать ценник на Томпсона бессмысленно. У воинов, что с Томпсоном за 20, что за 30 налог будет все равно адский. Только во втором случае станет одним поводом больше ветеранам требовать огромные зарплаты в уже предпенсионном возрасте и предпенсионном состоянии. Так зачем раскручивать маховик. Отсюда новость, Мэджик ничего "крутить" не хотят (если верить слухам, конечно). Ну и спасибо им за оное не только от Голден Стейт, но и от остальных клубов тоже.
А почему с Томпсоном будет адский налог? Что мешает им списать негарантированный контракт Криса Пола и расчистить платежку как раз по контракт Клэя?
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