«Орландо» готов предложить Клэю Томпсону только краткосрочное соглашение (Джейк Фишер)

Интерес «Мэджик» к Клэю Томпсону преувеличен.

« » готов предложить защитнику «Голден Стэйт» улучшенную версию контракта на два года с опцией клуба на второй. По сообщению источника, предложение «Орландо» может быть ниже, чем то, что давали баскетболисту «Уорриорз» перед началом сезона, и не дойти до планки в 25 миллионов долларов за год.

Инсайдер Джейк Фишер считает, что « » может оказаться единственным реальным вариантом продолжения карьеры за пределами « ».