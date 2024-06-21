«Уорриорз» предлагали Клэю Томпсону 2-летний контракт. Игрок хочет заключить более длительное соглашение
«Уорриорз» предлагали Клэю Томпсону 2-летний контракт.
Об этом рассказал обозреватель ESPN Тим Макман.
«Голден Стэйт» сделал защитнику предложение незадолго до его выхода на рынок свободных агентов.
Игрок рассчитывает заключить более длительное соглашение – как минимум на 3 года.
Стороны имеют право договориться о продлении до 30 июня, в противном случае 34-летний баскетболист станет свободным агентом.
Подождем немного.
А щас "ужаться" в деньгах для него уже унижение. какая цаца ! При чём это аргументировать можно не только налогом, он реально сдал по игре ! 0/10 в игре на вылет это квинтэссенция до чего он докатился.
"У нас тут большой налог. Так что давай мы сократим тебе з/п в 5 раз и немного сэкономим."
Понятно, что Томпсон пошлет их куда подальше.
Вот если они предложат ему ужаться, чтобы взять Леброна (предварительно задрафтовав Джеймса джуниора) и гарантировать ему пятерню в его любимом жесте - тогда он может и согласится (Леброн - это просто как пример. Там может быть Дюрант, Эдвардс, Йокич, ...).
Пока у него есть еще время (возраст позволяет) подзаработать в НБА, он не станет играть за гроши ради каких-то призрачных дальних перспектив ГС.
Становится тогда 140
(Пола тоже надо убирать), иначе прощальный тур и жесткая перестройка замаячит на горизонте
В новой команде можно спокойно набирать 15-20 и сидеть на хорошем контракте
красавец)