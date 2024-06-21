«Уорриорз» предлагали Клэю Томпсону 2-летний контракт. Игрок хочет заключить более длительное соглашение

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

«Уорриорз» предлагали Клэю Томпсону 2-летний контракт.

Об этом рассказал обозреватель ESPN Тим Макман.

«Голден Стэйт» сделал защитнику предложение незадолго до его выхода на рынок свободных агентов. 

Игрок рассчитывает заключить более длительное соглашение – как минимум на 3 года.

Стороны имеют право договориться о продлении до 30 июня, в противном случае 34-летний баскетболист станет свободным агентом.

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29 комментариев
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Боже,хоть бы не договорились...
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Ответ wallenberg
Предполагаю что 3 на 35 или что-то в этом роде.
3 по 35 может?
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Ответ umahanov87
Клей не в себе. Его текущий уровень это 20 по 2. Точно не больше.
20 по 2 это как?)) типа 20 лет по 2 лепхи?
+10
0
+10
Легко быть преданным когда тебе платят огромные деньги, а как только перестают, то преданность сразу же испаряется.
+7
-1
+6
Ответ umahanov87
Клей не в себе. Его текущий уровень это 20 по 2. Точно не больше.
Его уровень это 20, но его стоимость не меньше 30, покуда есть хоть одна команда предлагающая столько.
+7
-1
+6
Клей не в себе. Его текущий уровень это 20 по 2. Точно не больше.
+7
-2
+5
Предлагали так, чтобы закончился контракт вместе с контрактом Карри. Вполне разумно.
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0
+2
Ответ wallenberg
Предполагаю что 3 на 35 или что-то в этом роде.
Тоже думаю, там принципиально получить 100, чтоб не меньше Грина. Иначе признать, что он самая слабая опция в наследии и тд. Клей в этом плане зациклен
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кто то кинет в него большим контрактом за прежние заслуги. но он уже даже не близко тот алл-стар кем был когда то...
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Дайте ему телефон Дениса Шредера
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Ответ Michael Guttierrez
3 по 35 может?
Да, опечатка. Понятное дело, что в восприятии Томпсона он по-прежнему игрок на как минимум 30 лямов в год.
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Ответ scorp19
Страшно представить во что он превратится на площадке в 37 лет. Походу отпускать надо в свободное плавание и искать варианты усиления на рынке.
Много вариантов усиления на рынке, можно найти со 174 млн в платежке?
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Ответ Rodbert
Его уровень это 20, но его стоимость не меньше 30, покуда есть хоть одна команда предлагающая столько.
Есть риск, что в итоге никто и 20 не предложит. Новые правила контрактов всех напрягли.
Подождем немного.
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Ответ ivavas
Если ему предлагают ужаться просто ради экономии, то конечно на такое он не согласится. "У нас тут большой налог. Так что давай мы сократим тебе з/п в 5 раз и немного сэкономим." Понятно, что Томпсон пошлет их куда подальше. Вот если они предложат ему ужаться, чтобы взять Леброна (предварительно задрафтовав Джеймса джуниора) и гарантировать ему пятерню в его любимом жесте - тогда он может и согласится (Леброн - это просто как пример. Там может быть Дюрант, Эдвардс, Йокич, ...). Пока у него есть еще время (возраст позволяет) подзаработать в НБА, он не станет играть за гроши ради каких-то призрачных дальних перспектив ГС.
Ему 2 сезона платили просто так пока он лечился )))
А щас "ужаться" в деньгах для него уже унижение. какая цаца ! При чём это аргументировать можно не только налогом, он реально сдал по игре ! 0/10 в игре на вылет это квинтэссенция до чего он докатился.
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Ответ scorp19
Страшно представить во что он превратится на площадке в 37 лет. Походу отпускать надо в свободное плавание и искать варианты усиления на рынке.
Тогда уже отпускать и всю работу офиса нацелить на выход из налога
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Ответ -DieselPower-
Легко быть преданным когда тебе платят огромные деньги, а как только перестают, то преданность сразу же испаряется.
Если ему предлагают ужаться просто ради экономии, то конечно на такое он не согласится.
"У нас тут большой налог. Так что давай мы сократим тебе з/п в 5 раз и немного сэкономим."
Понятно, что Томпсон пошлет их куда подальше.
Вот если они предложат ему ужаться, чтобы взять Леброна (предварительно задрафтовав Джеймса джуниора) и гарантировать ему пятерню в его любимом жесте - тогда он может и согласится (Леброн - это просто как пример. Там может быть Дюрант, Эдвардс, Йокич, ...).
Пока у него есть еще время (возраст позволяет) подзаработать в НБА, он не станет играть за гроши ради каких-то призрачных дальних перспектив ГС.
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Ответ Cubs-V
Много вариантов усиления на рынке, можно найти со 174 млн в платежке?
Пола никто не продлит за 30 лямов.
Становится тогда 140
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Ответ Misha_Sapunov
ага, молния прям. мега защ))
Речь про открывания и скорость релиза
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Ответ Mikael Rikhard
Корвер был очень быстрым. Клэй таким до травм даже не был
ага, молния прям. мега защ))
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Ответ Misha_Sapunov
в кайла корвера
Корвер был очень быстрым. Клэй таким до травм даже не был
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Ответ scorp19
Страшно представить во что он превратится на площадке в 37 лет. Походу отпускать надо в свободное плавание и искать варианты усиления на рынке.
в кайла корвера
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Ответ pele_kan
интересно, сколько Клэй хочет
Предполагаю что 3 на 35 или что-то в этом роде.
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Глупый каприз со стороны Томсона.
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Резко сдал. Вопрос не толь ко в сроке, но и сумме контракта. В контрактный год не смог проявить себя. Возможно, ГСВ хочет от него красиво избавиться
(Пола тоже надо убирать), иначе прощальный тур и жесткая перестройка замаячит на горизонте
В новой команде можно спокойно набирать 15-20 и сидеть на хорошем контракте
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чемодан без ручки
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чел хочет года 4 за 35-40 млн делать ничего
красавец)
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интересно, сколько Клэй хочет
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