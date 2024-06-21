«Уорриорз» предлагали Клэю Томпсону 2-летний контракт. Игрок хочет заключить более длительное соглашение

«Уорриорз» предлагали Клэю Томпсону 2-летний контракт.

Об этом рассказал обозреватель ESPN Тим Макман.

« » сделал защитнику предложение незадолго до его выхода на рынок свободных агентов.

Игрок рассчитывает заключить более длительное соглашение – как минимум на 3 года.

Стороны имеют право договориться о продлении до 30 июня, в противном случае 34-летний баскетболист станет свободным агентом.