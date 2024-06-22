Сергей Торопов покинул «Зенит» и продолжит карьеру в другом клубе

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Сергей Торопов Баскетбол

«Зенит» официально расстался с Сергеем Тороповым по истечении срока контракта.

Центровой (34 года, 205 см) продолжит карьеру в другом клубе.

Торопов провел в составе «Зенита» два сезона, сыграв в 65 официальных матчах. За это время он стал двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова, победителем Кубка России, а также обладателем бронзовых медалей Единой лиги.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ центровой сыграл в 18 матчах, набирая в среднем 2,7 очка и 1,4 подбора. В Кубке России Торопов сыграл провел шесть встреч, набирая в среднем 6,2 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи.

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3 комментария
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Ожидаемо. Мало кто из российских игроков себя качественно проявлял за те минуты что был на площадке. Удачи и без травм.
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+3
Ответ Nick Crosier
Ожидаемо. Мало кто из российских игроков себя качественно проявлял за те минуты что был на площадке. Удачи и без травм.
Паскуаль не верил почему-то, и по сути потеряно 2 года на скамейке. В Нижнем стартером был.
+3
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+3
Ответ Сергей Архипов
Паскуаль не верил почему-то, и по сути потеряно 2 года на скамейке. В Нижнем стартером был.
В прошлом сезоне же играл. А в этом большую часть пропустил из-за травмы. Игрок годный, точно эффективнее Клименко.
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