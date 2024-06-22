Сергей Торопов покинул «Зенит» и продолжит карьеру в другом клубе

«Зенит» официально расстался с Сергеем Тороповым по истечении срока контракта.

Центровой (34 года, 205 см) продолжит карьеру в другом клубе.

Торопов провел в составе « » два сезона, сыграв в 65 официальных матчах. За это время он стал двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова, победителем Кубка России, а также обладателем бронзовых медалей Единой лиги.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ центровой сыграл в 18 матчах, набирая в среднем 2,7 очка и 1,4 подбора. В Кубке России Торопов сыграл провел шесть встреч, набирая в среднем 6,2 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи.