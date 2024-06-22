Дэмион Ли воспользуется опцией и останется в «Финиксе»

Дэмион Ли воспользуется опцией продления контракта с «Финиксом».

Атакующий защитник (31 год, 196 см) останется в « » в сезоне-2024/25, за который заработает 2,8 миллиона долларов.

Ли пропустил весь прошедший сезон из-за травмы мениска правого колена, которую получил во время предсезонной тренировки в конце сентября.

Летом прошлого года «Санз» подписали с Ли новый контракт на два года и 5,4 миллиона долларов. В предыдущем сезоне защитник набирал в среднем 8,2 очка и 3,0 подбора за матч при 44,5% из-за дуги.