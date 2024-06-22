Дэмион Ли воспользуется опцией и останется в «Финиксе»

Теги возможные переходы Финикс НБА Дэмион Ли Баскетбол

Дэмион Ли воспользуется опцией продления контракта с «Финиксом».

Атакующий защитник (31 год, 196 см) останется в «Финиксе» в сезоне-2024/25, за который заработает 2,8 миллиона долларов.

Ли пропустил весь прошедший сезон из-за травмы мениска правого колена, которую получил во время предсезонной тренировки в конце сентября.

Летом прошлого года «Санз» подписали с Ли новый контракт на два года и 5,4 миллиона долларов. В предыдущем сезоне защитник набирал в среднем 8,2 очка и 3,0 подбора за матч при 44,5% из-за дуги.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
как у таких игроков как Ли опция?)
+1
0
+1
Разумно. В прошлом сезоне его травмированного не скинули, теперь пусть отрабатывает)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий