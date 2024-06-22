«Юта» может рассмотреть варианты обмена Уокера Кесслера этим летом

«Юта» может обменять Уокера Кесслера.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники в командах НБА, «Джаз» готовы рассмотреть варианты обмена центрового в межсезонье-2024.

принял участие в 64 матчах во втором для себя сезоне , набирая в среднем 8,1 очка, 7,5 подбора и 2,4 блок-шота за 23,3 минуты на площадке.