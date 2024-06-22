«Юта» может рассмотреть варианты обмена Уокера Кесслера этим летом

Теги возможные переходы НБА Юта Уокер Кесслер Баскетбол

«Юта» может обменять Уокера Кесслера.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники в командах НБА, «Джаз» готовы рассмотреть варианты обмена центрового в межсезонье-2024.

Кесслер принял участие в 64 матчах во втором для себя сезоне НБА, набирая в среднем 8,1 очка, 7,5 подбора и 2,4 блок-шота за 23,3 минуты на площадке.

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3 комментария
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Ответ Максим Макеев
хороший вариант для оклы один мегаломан удовлетворит другого мегаломана пиками
Это будет эпичная битва двух евреев за пики))
+7
-1
+6
Какая-то мистика вокруг парня. Классно играл, затем внезапно очень просел по минутам. На ЧМ вызвали и практически не использовали. Теперь вообще на трейд выставлен.
Как-то это все подозрительно.
+4
0
+4
хороший вариант для оклы
один мегаломан удовлетворит другого мегаломана пиками
+2
0
+2
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